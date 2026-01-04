Bekroonde natuurfilm 'De Wilde Noordzee' bij de EO op NPO 2

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 4 januari 2026

De bekroonde natuurfilm 'De Wilde Noordzee' neemt de kijker mee op een adembenemende ontdekkingsreis door het grootste en minst bekende natuurgebied van Nederland.

De film was een gigantisch bioscoopsucces met ruim 151.000 bezoekers en won een Gouden Kalf. Componist Sven Figee maakte de soundtrack voor de film. Nu brengt de EO deze bijzondere film naar televisie. 


In 'De Wilde Noordzee' filmt onderwatercameraman en beroepsduiker Peter van Rodijnen de Noordzee, een plek die normaal gesproken verborgen blijft. Het resultaat? Een film over een ruig, dynamisch en onverwacht kleurrijk ecosysteem dat leeft in de zee.


Wereld vol schoonheid
Twintig jaar lang filmde Peter van Rodijnen de mooiste zeeën van de wereld, maar hij kwam nog nooit zo’n uitdaging tegen als de Noordzee. Krachtige stromingen, troebel water en stormen maken het filmen bijna onmogelijk. Toch ontdekt hij een wereld vol schoonheid en verbondenheid, waar klein planktonleven en grote roofdieren een verrassende combinatie vormen.

Van Rodijnen vertelt: 'Iedereen kent de Noordzee, maar eigenlijk hebben we haar nog nooit écht gezien. We hopen dat deze film mensen verwondering en liefde geeft voor het leven dat onder de golven schuilgaat. Want we beschermen alleen dat wat we liefhebben.'

Van zeereuzen tot mini-ecosystemen
Waar de zoektocht begon met grote zeedieren, tonijnen, reuzenhaaien, en orka’s, laat 'De Wilde Noordzee' vooral zien hoe indrukwekkend de samenwerking van het hele ecosysteem is. Van microscopisch plankton tot zeehonden en haaien: ieder organisme speelt een rol in de mooie, indrukwekkende Noordzee.

Met deze indrukwekkende natuurfilm wil de EO kijkers inspireren en aanmoedigen om met andere ogen naar onze leefomgeving te kijken. Daarnaast is het een waardevolle reminder dat we onderdeel zijn van een groter geheel. 

Verschil met de serie
Eerder zond de EO de serie 'De Wilde Noordzee' uit. In vier afleveringen zag de kijker de verschillende leefgebieden van de Noordzee. Waar de serie de nadruk legde op de grote variatie die de Noordzee heeft, brengt de epische film de kijker dichter bij de persoonlijke reis van de makers.

De film is een coproductie van Dutch Maritime Productions en EMS FILMS, in samenwerking met M&N Mediagroep en NPO/EO.

'De Wilde Noordzee' is maandag 5 januari te zien om 20.30 uur bij de EO op NPO 2.


Persbericht EO
https://www.eo.nl/
