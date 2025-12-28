BBC NL en BBC NL+ openen 2026 met interessante line-up

BBC NL en BBC NL+ openen 2026 met een sterke mix van nieuwe dramaseries, misdaad en internationale documentaires. Van misdaad tot geschiedenis, van natuur tot culinair: dit zijn de januari-titels van BBC NL en BBC NL+.

'Return to Paradise' seizoen 2 gaat in première op maandag 5 januari om 21.00 uur op BBC NL.

Het tweede seizoen van 'Return to Paradise' brengt opnieuw het spannende, in Australië gesitueerde vervolg op de wereldwijde hitserie 'Death in Paradise'. De serie is opgenomen op adembenemende locaties in Sydney en de idyllische Illawarra-kustregio. Het resultaat: een intrigerende en vermakelijke zesdelige whodunit met een uitgesproken Australisch tintje, die tegelijk een knipoog geeft naar het Death in Paradise-universum.

In seizoen twee zit Detective Sergeant Mackenzie Clarke nog altijd vast in haar geboortedorp Dolphin Cove, waar ze nieuwe raadselachtige zaken moet oplossen. Tegelijk worstelt ze met de onthulling uit de seizoensfinale: haar ex-verloofde Glenn heeft nog steeds gevoelens voor haar. Het team krijgt opnieuw te maken met bijzonder complexe zaken, van de mysterieuze chemische vergiftiging van een man alleen op zee tot een uit de hand gelopen rockband die verdacht wordt wanneer een van hun leden dood wordt aangetroffen. En terwijl Mackenzie haar werk doet, kan ze niet om Glenns onthutsende bekentenis heen. Zeker niet nu zijn huwelijk met Daisy nadert, waardoor haar eigen gevoelens nóg ingewikkelder worden.

Ondertussen zorgt de onverwachte komst van een paar oude vrienden van Colin ervoor dat er steeds meer duidelijk wordt over waarom hij zijn oude leven achterliet om opnieuw te beginnen in de hechte gemeenschap van Dolphin Cove.

BAFTA-winnaar 'Blue Lights' seizoen 3 gaat in première op vrijdag 9 januari om 21.00 uur op BBC NL en is ook te zien op BBC NL+.

'Blue Lights' seizoen 3 volgt de response-officers Grace, Annie en Tommy, die inmiddels twee jaar in dienst zijn en gewend raken aan het leven onder de zwaailichten. Hun werk brengt hen echter in een duistere wereld die schuilgaat achter de façade van de middenklasse: de wereld van accountants en advocaten die georganiseerde misdaad mogelijk maken. De oude politieke en criminele orde is verdwenen en een nieuwe, internationale bende heeft Belfast in zijn greep, waardoor het gevaar dichter bij huis komt dan ooit tevoren voor onze agenten.

Vanaf 9 januari is het hele seizoen te zien op BBC NL+. BBC NL+ zit gratis inbegrepen bij KPN TV+ en NLZIET.

'Art Detectives' gaat in première op dinsdag 6 januari om 21.00 uur op BBC NL

'Art Detectives' is een meeslepende, originele crimeserie rond de Heritage Crime Unit, een politieteam dat bestaat uit de kunstliefhebbende DI Mick Palmer (Stephen Moyer) en de nuchtere DC Shazia Malik (Nina Signh). Samen pakken ze zaken aan die draaien om kunst en antiek, variërend van een vernield schilderij en gestolen Vikinggoud tot een spoorloos verdwenen Chinese vaas en voorwerpen die van de Titanic zijn gered.

Terwijl Mick deze veeleisende zaken probeert op te lossen, moet hij ook zijn ontluikende romance met museumconservator Rosa (Sarah Alexander) in goede banen leiden én omgaan met de plotselinge terugkeer van zijn charismatische vader Ron (Larry Lamb), die toevallig een van de beruchtste vervalsers van Groot-Brittannië is.

'The Famous Five: Big Trouble on Billycock Hill' gaat in première vrijdag 2 januari om 21.00 uur op BBC NL, ook beschikbaar op BBC NL+

De Famous Five zijn terug en dit avontuur wordt spannender dan ooit. Big Trouble on Billycock Hill, het nieuwste hoofdstuk in de geliefde reeks, gaat in januari in première op BBC NL.

Gebaseerd op de klassieke boeken van Enid Blyton volgt dit nieuwe avontuur George (Diaana Babnicova), Julian (Elliott Rose), Dick (Kit Rakusen), Anne (Flora Jacoby Richardson) en hond Timmy wanneer een Spitfire neerstort in de buurt van Kirrin Cottage. Terwijl ze de gewonde piloot proberen te redden, raken de Five verstrikt in een gevaarlijke zoektocht naar de waarheid voordat zijn achtervolgers opnieuw toeslaan.

De aflevering bevat een bijzondere gastrol van Gemma Whelan ('Game of Thrones') als Gertrude Drachmann, en een zeldzame on-screen verschijning van bedenker en Hollywoodregisseur Nicolas Winding Refn ('Drive').

'The Famous Five: Big Trouble on Billycock Hill' is vanaf 16 januari ook te zien op BBC NL+.

'Ghost Stories: The Room in the Tower' gaat in première op vrijdag 2 januari om 22.45 uur op BBC NL.

Tobias Menzies ('The Crown') en Joanna Lumley ('Absolutely Fabulous', 'Motherland') spelen de hoofdrollen in de nieuwste ghost story-adaptatie van Mark Gatiss: 'Ghost Stories: The Room in the Tower'.

Het verhaal speelt zich af in de jaren tussen de twee wereldoorlogen en is Gatiss’ achtste ghost story. Verder zijn onder anderen Nancy Carroll ('Father Brown'), Ben Mansfield ('Sister Boniface Mysteries') en Gatiss’ recente Bookish-tegenspeelster Polly Walker ('Bridgerton') te zien.

Al vijftien jaar wordt Roger Winstanley gekweld door een verontrustende, terugkerende droom: een uitnodiging om de nacht door te brengen in het huis van een kennis, waar een onbekende dreiging op de loer ligt en de mensen uit de droom in real time lijken te verouderen. Wanneer hij uiteindelijk een echte uitnodiging ontvangt voor de gevreesde ‘kamer in de toren’, vervagen de grenzen tussen nachtmerrie en werkelijkheid op angstaanjagende wijze.

'Foyle’s War' seizoen 3 gaat in première op zaterdag 24 januari om 20.00 uur op BBC NL.

Het derde seizoen van 'Foyle’s War' opent in Noord-Frankrijk in maart 1941, waar Detective Chief Superintendent Foyle zijn onvermoeibare zoektocht naar gerechtigheid op het thuisfront voortzet. Tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog onderzoekt Foyle een reeks meeslepende en moreel complexe zaken die de verborgen spanningen van het Britse oorlogstijdperk blootleggen.

Dit seizoen raakt Foyle verstrikt in een ingewikkeld web van spionage na een mysterieuze dood die in verband wordt gebracht met een Special Operations Executive. Daarnaast onderzoekt hij de schokkende moord op een Britse officier die verwikkeld is in militaire geheimen en politieke beïnvloeding, en de verdachte dood van een boer die een gevaarlijk geheim rond een Duitse parachutist aan het licht brengt. Ondertussen neemt de druk toe van hooggeplaatste officials die hem koste wat kost willen weghouden bij gevoelige militaire zaken, waardoor een confrontatie ontstaat tussen waarheid en autoriteit.

In januari kun je op BBC NL blijven kijken naar de volgende seizoenen:

'Foyle’s War' seizoen 2 is elke zaterdag om 20.00 uur te zien, tot en met 17 januari 2026.

'The Count of Monte Cristo' is elke zondag om 21.00 uur te zien, tot en met 15 februari 2026.

Nieuw op BBC NL+ in januari:

'The Great Christmas Bake Off 2025' is vanaf vrijdag 2 januari 2026 te zien op BBC NL+.

In de kerstaflevering van 'The Great Christmas Bake Off' van dit jaar komt de cast van Peep Show voor het eerst sinds het einde van de sitcom in 2015 opnieuw samen. Hoewel Peep Show zelf in Nederland minder bekend was, zijn de gezichten die deelnemen aan de bake-off dat zeker wel: David Mitchell, Olivia Colman, Isy Suttie, Matt King en Sophie Winkleman.

'The Great New Year's Bake Off 2026' is vanaf vrijdag 2 januari 2026 te zien op BBC NL+.

'The Great New Year’s Bake Off' brengt voormalige GBBO-deelnemers samen in verrassende nieuwe duo’s: Andy & Nelly, Val & Selasi, Briony & Tasha en Giuseppe & Rahul.

'Solar System' is vanaf vrijdag 2 januari 2026 beschikbaar op BBC NL+.

Professor Brian Cox onderzoekt de uitzonderlijke gebeurtenissen die zich afspelen op de planeten en manen in 'Solar System'.

Op dit moment vinden er talloze spectaculaire fenomenen plaats in de ruimte boven ons. Op verre werelden drijven bergen van ijs, enorme stofduivels razen over een rood woestijnlandschap en buitenaardse regenbuien voeden de stroomversnellingen van een 400 kilometer lange methaanrivier. Wetenschappers weten dit omdat er op dit moment meer dan veertig actieve ruimtesondes rond onze hemellichamen opereren, waardoor we in verbluffend detail kunnen zien wat er op de oppervlakken van planeten en manen gebeurt.

Dankzij innovatieve nieuwe VFX-technieken kunnen we deze bijzondere werelden verkennen als nooit tevoren. De serie neemt je mee op vijf epische reizen door het zonnestelsel en laat zien hoe we de grenzen van onze kennis steeds verder verleggen.

'Hungry For It' is vanaf maandag 5 januari 2026 beschikbaar op BBC NL+.

Onder leiding van Stacey Dooley gaan in 'Hungry For It' tien beginnende koks op pad voor de ultieme spoedcursus om het te maken in de foodwereld. Ze worden begeleid door tv-kok Big Zuu en chef Kay Kay, de persoonlijke chef van sterren als Drake, P. Diddy, Demi Lovato en Justin Biber. De deelnemers krijgen de kans om hun vaardigheden te verbeteren en hun talenten op de proef te stellen, met als inzet een culinaire reis van hun leven.

'Louis Theroux: Miami Mega-Jail' is vanaf zaterdag 10 januari 2026 beschikbaar op BBC NL+.

Louis Theroux ontmoet in 'Louis Theroux: Miami Mega-Jail' de gevangenen die vastzitten in de megagevangenis van Miami. De instelling herbergt zo’n zesduizend gedetineerden en verwerkt jaarlijks meer dan honderdduizend mensen. Het is een tijdelijke plek voor iedereen die nog geen vonnis heeft, nog moet voorkomen of nog geen officiële aanklacht heeft. Een soort tussenruimte tussen rechtbank en gevangenis, waar sommigen na een paar uur alweer vertrekken terwijl anderen er jarenlang verblijven.

Louis spreekt zowel met mannen die op death row wachten op hun hoger beroep als met mensen die nog nooit een rechtszaal van binnen hebben gezien. Hij ontmoet een bont gezelschap van individuen die hier samenkomen, onschuldig of schuldig, maar in alle gevallen nog zonder definitieve uitspraak.

'Iceland with Alexander Armstrong' is vanaf dinsdag 12 januari 2026 beschikbaar op BBC NL+.

In 'Iceland with Alexander Armstrong' verkent Alexander Armstrong het land van gletsjers, geisers en zomers waarin de zon nooit ondergaat. Hij gaat op zoek naar alles wat IJsland bijzonder maakt en ziet hoe geisers uitbarsten, bezoekt adembenemende gletsjers en ontmoet een man die brood bakt in kokend heet water.

Alexander dwaalt door de levendige straten van Reykjavik, speelt een ronde middernachtgolf en rijdt op een IJslands paard. En in een land waar rotte haai een delicatesse is, proeft hij misschien wel het meest onsmakelijke gerecht ter wereld, zodat jij dat niet hoeft te doen.

'Blue Planet 'is vanaf zondag 18 januari 2026 te zien op BBC NL+.

Met Sir David Attenborough als verteller biedt 'Blue Planet' een definitieve natuurhistorische blik op de oceanen van de wereld, van geliefde kusten en drukke ondieptes tot de mysterieuze, uitgestrekte diepten.

Twee derde van onze planeet bestaat uit oceaan, maar toch is dit gebied grotendeels onontdekt en zeker onderbelicht. Deze serie brengt daar verandering in en verandert daarmee ook onze kijk op de diepzee. Dankzij moderne onderwatercamera’s kunnen we nu gebieden zien die nooit eerder verkend of vastgelegd zijn.

'The First Class Travel Show' is vanaf woensdag 21 januari 2026 te zien op BBC NL+.

'The First Class Travel Show' is een luxe reisprogramma dat een kijkje geeft in enkele van de meest uitzonderlijke eersteklas reiservaringen ter wereld, van het Verre Oosten en het Midden-Oosten tot het Caribisch gebied en Europa. Als je gaat reizen, dan kun je het maar beter in stijl doen.

Presentatrice Josie Gibson ontdekt hoe de superrijken zich verplaatsen terwijl ze een selectie van de meest exclusieve eersteklas reiservaringen uitprobeert en tegelijk de rijke cultuur van elke bijzondere bestemming verkent. Welke elitevliegtuigen serveren het beste eten? Is een privéjet eigenlijk beter dan eersteklas commercieel vliegen? Kies je voor een strand in het Caribisch gebied of juist voor een woestijnresort in Dubai? En hoe weten de beste hotels ter wereld elkaar steeds te overtreffen in pure luxe?

'The Secret Genius of Modern Life' seizoen 3 is vanaf dinsdag 27 januari 2026 te zien op BBC NL+.

In het derde seizoen van 'The Secret Genius of Modern Life' onthult Professor Hannah Fry opnieuw de verborgen verhalen achter alledaagse voorwerpen die we vaak vanzelfsprekend vinden. Een maaltijd bereid in de airfryer? De technologie achter deze populaire apparaten vindt zijn oorsprong in het koude broodje van een gevechtspiloot in de Tweede Wereldoorlog. Even op je telefoon kijken wie er voor de deur staat? De smart deurbelrevolutie begon bij een dorstige student in de jaren tachtig. En dat frisse drankje uit de koelkast? Dat hebben we te danken aan een Franse monnik en een broedmachine voor kippen.

Professor Hannah Fry keert terug met nieuwe verrassingen, onverwachte wendingen, markante personages en slimme verbanden die laten zien welke inventieve doorbraken het buitengewone tot iets heel gewoons hebben gemaakt.

'Saint-Pierre' is vanaf vrijdag 30 januari 2026 te zien op BBC NL+.

Nadat Donny Fitzpatrick, inspecteur bij de Royal Newfoundland Constabulary (Allan Hawco – 'Jack Ryan'), te diep graaft in de duistere activiteiten van een lokale politicus, wordt hij verbannen naar Saint-Pierre et Miquelon, het Franse gebiedsdeel in de Atlantische Oceaan. Zijn komst gooit het leven van Deputy Chief Genevieve Archambault (Joséphine Jobert – 'Death in Paradise') volledig overhoop. Zij is vanuit Parijs naar Saint-Pierre gekomen om redenen die minstens zo intrigerend zijn.

Alsof het zo heeft moeten zijn, worden deze twee ervaren agenten, met totaal verschillende vaardigheden en werkwijzen, gedwongen om samen unieke en spannende misdaden op te lossen. Hoewel de eilanden eruitzien als een charmante toeristenbestemming, verbergen ze achter hun idyllische aanblik een harde werkelijkheid waarin de meest ernstige criminaliteit geregeld aanspoelt aan de mooie kusten. Aanvankelijk staan Arch en Fitz lijnrecht tegenover elkaar en wantrouwen ze elkaar, maar al snel ontdekken ze dat ze samen sterker staan.