Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag heeft Rick Nieman een exclusief gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo.
Ook te gast Eurocommissaris Wopke Hoekstra over de nieuwe wereldorde en de rol van Europa, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en directeur Annet Koster van de Konininklijke Vereniging van Nederlandse Reders.
Amerikaans ambassadeur Joe Popolo
Komende zondag in 'WNL Op Zondag' een exclusief gesprek van Rick Nieman met de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo. Over de aanval op Iran, de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten en het koninklijk bezoek aan het Witte Huis.
Eurocommissaris Wopke Hoekstra
Zondagmorgen is Eurocommisaris Wopke Hoekstra te gast bij Rick Nieman over de nieuwe wereldorde. Welke rol speelt europa in een tijd van verschuivende machtblokken? Ook gaat hij in op de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de gevolgen voor Europa en Nederland.
Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim over de situatie in het Midden-Oosten. De generaal gaat in gesprek over de Nederlandse bijdrage aan de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz, de steun aan Oekraine en investeren in de krijgsmacht.
Annet Koster
Het kabinet heeft besloten om een bijdrage te leveren aan het vrijhouden van de Straat van Hormuz. Wat betekent dat voor de Nederlandse koopvaardij? En wat zijn de economische gevolgen van het afsluiten van de Straat van Hormuz. Daarover directeur Annet Koster van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders.
'WNL Op Zondag', zondag 22 maart 10.00 uur op NPO 1.
Meer artikels over Omroep WNL
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Nieuwe namen voor romantisch kostuumdrama 'Grand Hotel aan Zee'
- Astrid Kersseboom verteller van 'The Passion 2026'
- Peter Lubbers nieuwe Directeur Content RTL en Videoland
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Maan is zaterdag 'De Geknipte Gast'
- Alex Warren, Roxy Dekker en Suzan & Freek grote winnaars tijdens Qmusic Top 40 Live in Rotterdam Ahoy
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Q-dj Vincent Fierens daagt Vlaanderen uit: Wie wint de jacht op 'Vincent Live' en wint… een jacht?
- Willy-dj Tomas De Soete duikt de 'Willy 500 van de jaren '90' in met smerigste filmscène ooit
- Merel Westrik stopt op JOE
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
'So You Think You Can Dance' is terug!
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
Loretta Sage, een beroemde romanschrijfster, is samen met Alan, het covermodel van haar nieuwste boek, op promotietour. Tijdens deze tournee worden ze ontvoerd door een excentrieke miljardair die hoopt dat Loretta hem naar de mythische schat uit haar boek kan leiden.
'The Lost City', film uit 2022 met oa. Sandra Bullock, om 20.30 uur op VTM.