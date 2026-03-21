Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 21 maart 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag heeft Rick Nieman een exclusief gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo.

Ook te gast Eurocommissaris Wopke Hoekstra over de nieuwe wereldorde en de rol van Europa, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en directeur Annet Koster van de Konininklijke Vereniging van Nederlandse Reders.


Amerikaans ambassadeur Joe Popolo
Komende zondag in 'WNL Op Zondag' een exclusief gesprek van Rick Nieman met de Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo. Over de aanval op Iran, de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten en het koninklijk bezoek aan het Witte Huis. 

Eurocommissaris Wopke Hoekstra
Zondagmorgen is Eurocommisaris Wopke Hoekstra te gast bij Rick Nieman over de nieuwe wereldorde. Welke rol speelt europa in een tijd van verschuivende machtblokken? Ook gaat hij in op de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de gevolgen voor Europa en Nederland.  

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim over de situatie in het Midden-Oosten. De generaal gaat in gesprek over de Nederlandse bijdrage aan de vrije doorvaart in de Straat van Hormuz, de steun aan Oekraine en investeren in de krijgsmacht.  

Annet Koster
Het kabinet heeft besloten om een bijdrage te leveren aan het vrijhouden van de Straat van Hormuz. Wat betekent dat voor de Nederlandse koopvaardij? En wat zijn de economische gevolgen van het afsluiten van de Straat van Hormuz. Daarover directeur Annet Koster van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders.  

'WNL Op Zondag', zondag 22 maart 10.00 uur op NPO 1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 22 maart 2026 om 10u00  »
NPO 1
Opinieprogramma met nieuws, politiek, brandende kwesties en prominente gasten. Met opinie en debat over de onderwerpen die Nederland bezighouden. Presentatie: Rick Nieman.

Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
