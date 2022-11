Zorgt het bakwerk van de 'Bake Off Vlaanderen'-kandidaten ook voor 138 orgasmes?

In de tweede aflevering van 'Bake Off Vlaanderen' trekken vijf nieuwe bakhelden hun ovenwanten aan. Ze krijgen niet alleen stress van de technische bakuitdagingen en de kritische jury, maar ook van de immer verstorende presentator...

Wim is op dreef vandaag. Hij rijgt de spreekwoorden aan elkaar en als de gepaste spreuk nog niet bestaat, dan vindt hij ze wel uit. Hij bestookt de kandidaten meteen met hun vuurproef: maak 4 perfect gelijke tarteletttes en stop er je eigenheid in, want 'wat je bakt, ben je zelf'…

Voor de technische proef trekken we richting Hongarije. De Dobos-cake die de kandidaten moeten bakken, wordt niet op gejuich onthaald. 'Er zijn zoveel lekkere taarten in de wereld en nu moeten we dit klaar maken?!', reageert Sylvia ontsteld. Enkele bakkers sukkelen met het deeg terwijl anderen de caramel niet tijdig verwerkt dreigen te krijgen. Hoe beeld je in godsnaam een windmolenmotief uit? En twaalf gelijke stukken blijken er bij bepaalde kandidaten plots maar acht te zijn… Sylvia begint wordt er gek van; Fatima blinkt dan weer uit in rust. Het verschil in karakters kan niet groter zijn…

De volgende dag worden de kandidaten opnieuw in de tent verwacht voor hun spektakelstuk: je idool uitbeelden in een buste. Uit bergen cake en suikerpasta moeten op de baktafel de kop en schouders van levensechte figuren verrijzen. Een serieuze uitdaging voor bakkers die voor het eerst aan de bak moeten in een nieuwe omgeving.

Oprah Winfrey verschijnt op de baktafel, Voor Fatima uit Mortsel het voorbeeld voor haar en alle vrouwen. Deze mama van 2 heeft een instagrampagina met ruim 7000 volgers, maar die krijgen nooit haar gezicht te zien. 'Bake Off' wordt de eerste keer dat ze in de spotlights treedt, zoals haar idool Oprah Winfrey.

Saskia uit Sint-Pieters-Rode maakt Sneeuwwitje. De Disneyprinses lijkt dan ook twee druppels water op haar. Saskia werkt als ambtenaar en woont met haar man en kind in een huisje aan de rand van het bos. Daar geniet ze van de natuur en kan ze naar hartelust doedelzak spelen met haar man.

De Turnhoutse Dennis is een 'Bake off'-fan die elke aflevering al 3 keer zag, met notitieboekje in de aanslag. Hij werkt elk recept tot op de seconde en millimeter uit en schuwt de atypische ideeën niet. Het kapsel van zijn voetbalheld Axel Witsel maakt hij met een bloemkool die hij met suiker overgiet.

De Limburgse Elke is fan van 'Lord of the Rings' en maakt Sauron uit cake, suikerpasta en botercrème naar een oeroud familierecept. Om mysterieuze redenen schift haar botercrème en loopt ze een dramatische achterstand op. Jurylid Herman komt de traantjes uitwissen met professioneel advies.

En dan is er Sylvia. Zij bakt de maagd Maria maar deze rebelse bakster uit Ruiselede zorgt dan ook voor een verrassende ontboezeming met haar spektakelstuk als blijkt dat ze het wereldrecord van 138 vrouwelijke orgasmes in één uur tijd op haar naam blijkt te hebben…Als dat de aandacht maar niet te sterk afleidt van het bakwerk.

Hopelijk brengen de spektakelstukken Herman en Regula straks naar een eenzaam hoogtepunt en wordt deze eerste kennismaking met 'Bake Off' geen afknapper voor een van de kandidaten…

'Bake off Vlaanderen', woensdag 23 november om 21.00 uur op Play4 en GoPlay.