Zondag in 'Onder de Radar': De ontvoering van Ulrika Bidegard

In de jaren 80 en 90 wordt België geteisterd door verschillende geruchtmakende ontvoeringen. De bende-Haemers ontvoert voormalig premier Paul Vanden Boeynants en de verdwijning van de kleine Anthony De Clerck houdt het land 32 dagen lang in spanning.

In die sfeer verdwijnt in 1993 de Zweedse amazone Ulrika Bidegård. Haar vader is een rijke zakenman met een villa en een manege in de Brusselse rand. Onderhandelaars van de speciale eenheden trekken in bij het gezin, in de hoop dat ze telefoon krijgen van de ontvoerder. Maar het blijft ijzingwekkend stil. De onderzoekers hebben geen idee waar ze moeten beginnen, tot er aan een Brusselse geldautomaat geld wordt afgehaald met de bankkaart van Ulrika. Het observatieteam schiet in actie en houdt de geldautomaten voortdurend in de gaten. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het leven van Ulrika hangt ervan af.

