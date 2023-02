'Z-Cybersecurity': de quick wins om je cyberbeveiliging te versterken

In samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity (CCB) brengt Kanaal Z de serie 'Z-Cybersecurity'. Vanaf 6 februari elke maandagavond getuigen topmensen van kmo's over hoe zij cybersecurity aanpakken en reiken experts tips en tricks aan voor een betere beveiliging.

Hoe meer onze economie digitaliseert, hoe groter de uitdagingen rond cybersecurity. De jongste tijd liepen nogal wat organisaties in de kijker omdat ze getroffen werden door een cyberaanval. Volgens cijfers van de federale politie werden in 2022 meer dan 100.000 aanvallen gemeld. De verwachting is dat het aantal aanvallen alleen maar zal toenemen. Meer dan ooit moeten bedrijven dus maatregelen nemen om hun IT-infrastructuur en data beter te beschermen. De nood aan sensibilisering rond dit onderwerp blijft hoog.

Daarom bundelen Kanaal Z en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) de krachten om dit voorjaar bedrijven te wijzen op de risico’s, maar vooral om hen op weg te helpen om zich beter te beveiligen.

Miguel De Bruycker, directeur generaal van het CCB: 'De beste aanpak is je cyberbeveiliging strategisch aan te pakken. Zorg dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en doe een beroep op externe partijen om je IT-systemen en je governance te laten doorlichten. Zo weet je snel wat je goed doet en waar je je beveiliging nog kan versterken.'

Vooral voor kmo’s zijn er nog heel veel quick wins: eenvoudige maatregelen die cyberincidenten kunnen helpen voorkomen.

'Beveilig je accounts met multifactor authenticatie of met sterke, unieke wachtwoorden', raadt Phédra Clouner, adjunct directeur generaal bij het CCB, aan. 'Sensibiliseer je medewerkers over phishing mails en bezorg verdachte e-mails steeds aan verdacht@safeonweb.be zodat wij de websites die ze uitsturen, kunnen blokkeren.'

Alex Coene, netmanager Kanaal Z: 'Als zakenzender willen we graag bijdragen aan de sensibilisering rond dit zeer actuele thema en het Centrum voor Cybersecurity België ondersteunen in hun campagnes onder de noemer Safeonweb.be. Het hele voorjaar zal trouwens in het teken van cybersecurity staan. Want samen met Febelfin maken we straks een reeks reportages over specifieke vormen van financiële cybercriminaliteit, zoals CEO-fraude en factuurfraude.'

'Z-Cybersecurity': de quick wins om je cyberbeveiliging te versterken, vanaf 6 februari elke maandagavond op Kanaal Z.