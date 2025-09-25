Wie zingt zich naar de finale van 'Sing Again'?

Alida Neslo, Eva Kamanda en Eric Baranyanka in 2026 te zien in '#LikeMe'
donderdag 25 september 2025
Na drie auditieshows vol nostalgische momenten en memorabele flashbacks zijn alle talenten van 'Sing Again' bekend. Dertien artiesten werden de voorbije weken beloond met een ticket voor de halve finale: Jade, Remi, Katy, Wim, Elsie, Pistice, Melanie, David, Dominique, Ibe, Edwige, Jessy en Afi. In die halve finale op vrijdag 26 september brengen zij elk een gloednieuw nummer, waarna juryleden Natalia, Nora Gharib en Laura Tesoro bepalen welke zeven talenten rechtstreeks doorstoten naar de finale.

Wie via de jury geen plekje weet te bemachtigen krijgt een herkansing in de songclash. Het lot van deze groep ligt in de handen van het studiopubliek, dat nog één gouden finaleticket mag uitdelen. Welke acht talenten zingen zich naar de ultieme finale?

Host Koen Wauters verwelkomt in de halve finale ook enkele bijzondere gasten. Eén van hen is K3’tje Julia Boschman, die samen met haar partner Louis komt supporteren voor haar beste vriend Remi. “Remi is mijn allerbeste vriend sinds K2 Zoekt K3”, vertelt ze. “Hij voelde voor mij niet als een concurrent, hij heeft me echt door die wedstrijd gesleurd. Wij deelden samen een hotelkamer en terwijl iedereen ‘s avonds in z'n slaapkamer waarschijnlijk nog over de wedstrijd aan het nadenken was, gingen wij samen een Plopfilm kijken en Ben & Jerry’s eten. Dat heeft mij zo’n rust gegeven.”

Ander hoog bezoek is Plaza, de new beat-sensatie uit de jaren 90 die speciaal voor de halve finale van Sing Again een eenmalige comeback maakt. In het trio herkennen aandachtige kijkers ook Sandra De Maayer, die vorig seizoen zelf deelnam aan Sing Again. “Het was zalig om dit nog één keer te doen, want dit is denk ik echt wel de laatste keer”, aldus Sandra. Het trio brengt voor het eerst sinds 2001 hun grote hit Yo-Yo, inclusief iconische danspasjes.

Bekijk de preview hier:



 

Halve finale van 'Sing Again', vrijdag 26 september om 20.40 uur op VTM en VTMGO 


