Wie serveert de mooiste keuken in 'Huis Gemaakt'?: 'Verbouwen is geen ponykampje'

'Bij verbouwingen komen er altijd dingen op je pad die je niet had verwacht. Het is geen ponykampje, maar hard werken', klinkt het bij jurylid Cerina Marchetta uit 'Huis Gemaakt'.

En dat voelen de vier koppels tot in hun tenen nu de eindspurt richting de oplevering van de keukens is ingezet. De (kook)wekker tikt genadeloos: nog amper 36 uur om alles tot in de puntjes af te werken. In Haasdonk werken Eros & Soumaya zich te pletter met verf en borstels, maar de gipsplaten blijven zichtbaar. De frustratie groeit, tot Cerina plots opduikt voor een inspectie. Ze krijgt Eros helemaal stil… Al heeft dat weinig te maken met haar feedback. 'Cerina is een toffe en slimme madam hé. Er is geen mens in de wereld die haar lelijk vindt. Het is een knappe vrouw', lacht Eros. 'Ik heb niet veel gehoord van wat ze zei.'

Mo & Iman zitten in tijds- én verfnood. Maar zelfs dat houdt hen niet tegen om te blijven streven naar het beste resultaat. In de laatste uren besluiten ze om het roer nog om te gooien… 'Soms moet je herwerken en gas geven', klinkt het bij Mo. De spanning stijgt, de verf vloeit en Iman kroont zichzelf tot ‘knoeiqueen’. Seppe & Axelle daarentegen lijken in Nieuwpoort op rozen te zitten. Ze permitteren zich zelfs een rustige ochtend met ontbijt op deadlinedag. Maar dan slaat de stress toch toe bij het ophangen van de gordijnen. 'Misschien toch niet slim om een rustig ochtendje te hebben', beseft Axelle. In Mechelen moet Emiel de keuken in zijn eentje afwerken omdat Ashley voor de klas moet staan. Wanneer hij de kraan test, gaat het grondig mis…

Geraken alle koppels op tijd klaar voor het jurybezoek? En wat vinden ze van het resultaat? 'Ik ben eigenlijk een beetje lastig op jullie. Jullie maken het ons echt moeilijk. Het is een spelletje 'pest de jury'', verklapt Cerina.

'Huis Gemaakt', donderdag 1 mei om 20.40 uur bij VTM.