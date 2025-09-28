Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Kijkcijfers: donderdag 25 september 2025
zondag 28 september 2025
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Veggie okonomiyaki
Een Japanse hartige pannenkoek met spitskool, afgewerkt met Japanse mayonaise en okonomiyakisaus.


Dinsdag: Varkenswangen met blauwe kaas en bruin bier, kroketten en witloofsla
Een stoofpot met varkenswangen, Achelse blauwe en donker bier, geserveerd met kroketten en een witloofsla met appel en blauwe kaas.

Woensdag: Snoekbaars met puree, venkel en beurre blanc met mosterd
Op het vel gebakken snoekbaars met puree, gesmoorde venkel en botersaus met graanmosterd.

Donderdag: Bananentaart met dacquoise en crème suisse met chocolade
Een taart met amandelmeringue, chocoladepudding met slagroom, schijfjes banaan, bresiliennenootjes en chocoladeschilfers.

Vrijdag: Tomato tonnato
Een kleurige tomatensalade met tonijnmayonaise en een tapenade van zwarte olijven en zongedroogde tomaten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Dagelijkse kost op tv
Maandag 29 september 2025 om 12u10  »
VRT 1
Een Senegalese stoofpot met stukken kip, uien, mosterd en citroen.
Maandag 29 september 2025 om 18u10  »
VRT 1
TE: 258 Kookprogramma. Jeroen Meus zet elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Maandag 29 september 2025 om 23u35  »
VRT 1
TE: 258 Kookprogramma. Jeroen Meus zet elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 30 september 2025 om 12u10  »
VRT 1
TE: 258 Kookprogramma. Jeroen Meus zet elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Dinsdag 30 september 2025 om 18u10  »
VRT 1
TE: 258 Kookprogramma. Jeroen Meus zet elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.

