Welke 'Dagelijkse Kost' eten we deze week?

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Veggie okonomiyaki

Een Japanse hartige pannenkoek met spitskool, afgewerkt met Japanse mayonaise en okonomiyakisaus.

Dinsdag: Varkenswangen met blauwe kaas en bruin bier, kroketten en witloofsla

Een stoofpot met varkenswangen, Achelse blauwe en donker bier, geserveerd met kroketten en een witloofsla met appel en blauwe kaas.

Woensdag: Snoekbaars met puree, venkel en beurre blanc met mosterd

Op het vel gebakken snoekbaars met puree, gesmoorde venkel en botersaus met graanmosterd.

Donderdag: Bananentaart met dacquoise en crème suisse met chocolade

Een taart met amandelmeringue, chocoladepudding met slagroom, schijfjes banaan, bresiliennenootjes en chocoladeschilfers.

Vrijdag: Tomato tonnato

Een kleurige tomatensalade met tonijnmayonaise en een tapenade van zwarte olijven en zongedroogde tomaten.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

