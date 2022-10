Wegenwachter Gino snelt festivalganger te hulp op Pukkelpop in nieuw seizoen van 'Pech Onderweg'

'Pech Onderweg' is terug met een nieuw seizoen! In de eerste aflevering zijn de spots gericht op wegenwachter Alain uit Koksijde, die al 27 jaar vol passie zijn job uitoefent.

Zijn naam heeft hij niet gestolen. Heb je autopech aan de kust? Dan staat Alain met de 'A' van 'Altijd aan zee' paraat om te helpen. Dat hij zijn job nog niet beu is, heeft misschien te maken met zijn dagelijkse, heerlijke lunchpauze op het strand.

Aan de andere kant van het land is er de Leuvense wegenwachter Gino, met roots in het Pajottenland. 'Als die van de kust bellen, versta ik er nul de botten van', lacht hij. Gino wordt opgeroepen voor een auto die stilstaat op de parking van Pukkelpop. De festivalganger vertelt hoe hij 11 jaar geleden een jongen heeft gered tijdens de zware Pukkelpopstorm. 'Het toeval wil dat ik hem gisteren gezien heb in een rolstoel', klinkt het. 'Hij herkende mij nog.'

En dan zijn er ook nog chauffeurs die benzine tanken in de plaats van diesel. 'Toen mijn auto niet meer wou starten, had ik pas door dat ik verkeerd had getankt', klinkt het.

Het nieuwe seizoen van 'Pech Onderweg' is vanaf maandag 17 oktober om 21.45 uur te zien bij VTM 2 en ook op VTM GO.