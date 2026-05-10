Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 11 mei 2026 – aflevering 8569

Jo start met de intense hypnotherapie. Cash keert terug en werpt zich op de huwelijksvoorbereidingen, waardoor ceremoniemeester John onder druk komt te staan. Justin begint vol enthousiasme als talentenscout en Marilyn vertrekt voor een belangrijke reis.

Dinsdag 12 mei 2026 – aflevering 8570

Theo en Lacey keren terug naar de stad en Lacey stemt ermee in om het verleden achter zich te laten. Wanneer Cash haar vertelt over de hypnotherapie van Jo, komt het tot een ruzie tussen haar en David.

Woensdag 13 mei 2026 – aflevering 8571

Levi en Mackenzie wachten op nieuws over de embryo's. Jo vertelt aan Lacey wat ze tijdens de hypnose ontdekt heeft. Cash is er echter van overtuigd dat herinneringen die via hypnose zijn teruggehaald niet gebruikt kunnen worden in de rechtbank.

Donderdag 14 mei 2026 – aflevering 8572

Eden ondervraagt Abigail over het vrijgezellenfeest, terwijl John haar uitvraagt over haar geloften. Cash vertelt David dat ze een match gevonden hebben voor de auto die betrokken was bij het ongeluk van zijn vrouw. Lacey overtuigt Jo om naar het politiebureau te gaan.

Vrijdag 15 mei 2026 – aflevering 8573

Mackenzie is het wachten beu en besluit een zwangerschapstest te doen. Intussen belt Lacey naar David en vertelt hem dat Jo een paniekaanval heeft. Terwijl hij weg is, sluipt ze zijn kantoor binnen en fotografeert al het bewijsmateriaal.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

