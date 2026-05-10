Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 11 mei 2026 – aflevering 8569
Jo start met de intense hypnotherapie. Cash keert terug en werpt zich op de huwelijksvoorbereidingen, waardoor ceremoniemeester John onder druk komt te staan. Justin begint vol enthousiasme als talentenscout en Marilyn vertrekt voor een belangrijke reis.
Dinsdag 12 mei 2026 – aflevering 8570
Theo en Lacey keren terug naar de stad en Lacey stemt ermee in om het verleden achter zich te laten. Wanneer Cash haar vertelt over de hypnotherapie van Jo, komt het tot een ruzie tussen haar en David.
Woensdag 13 mei 2026 – aflevering 8571
Levi en Mackenzie wachten op nieuws over de embryo's. Jo vertelt aan Lacey wat ze tijdens de hypnose ontdekt heeft. Cash is er echter van overtuigd dat herinneringen die via hypnose zijn teruggehaald niet gebruikt kunnen worden in de rechtbank.
Donderdag 14 mei 2026 – aflevering 8572
Eden ondervraagt Abigail over het vrijgezellenfeest, terwijl John haar uitvraagt over haar geloften. Cash vertelt David dat ze een match gevonden hebben voor de auto die betrokken was bij het ongeluk van zijn vrouw. Lacey overtuigt Jo om naar het politiebureau te gaan.
Vrijdag 15 mei 2026 – aflevering 8573
Mackenzie is het wachten beu en besluit een zwangerschapstest te doen. Intussen belt Lacey naar David en vertelt hem dat Jo een paniekaanval heeft. Terwijl hij weg is, sluipt ze zijn kantoor binnen en fotografeert al het bewijsmateriaal.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- VTM zoekt nieuw zangtalent: schrijf je nu in voor 'The Voice van Vlaanderen' 2027
- Koppels strijden om een ton in 'De Staatsloterij Show' op SBS6
- Omroep ZWART en BNNVARA lanceren 'Die Andere Late Night'
- Nieuw gezicht Robèrt van Beckhoven vormt ij(s)ersterk duo met Miljuschka op 24Kitchen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- 'Wacht… kussen zij echt?' Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
- Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- Ziggo Sport pakt uit voor kampioenskraker El Clásico: Barcelona - Real Madrid
- Deze onderwerpen hoor je zondag in 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke'
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Groeiend succes voor Kai Merckx op JOE: extra show op vrijdagochtend
- Qmusic brengt K3 en Donnie samen voor het Foute Anthem van 2026
Multimedia SPOTLIGHT
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
-
Dit is de releasedatum van 'Heartstopper Forever'
-
Kijk vrijdag eerste studioshow van 'So You Think You Can Dance'
-
Kijk nu de hilarische trailer van 'STRIKE!' op Streamz
-
Aster Nzeyimana over zijn mediatransfer in 'Achter de Schermen'
-
Cerina wijst Marthe en Matthias terecht in 'Huis Gemaakt'
-
Kijk nu de trailer van het nieuwe seizoen 'Temptation Island'
-
'Flashback' duikt in de wilde jaren van JIM
-
Dit is de afvaller na aflevering 4 van De Mol
-
'De Container Cup' is back baby!
-
Fehmy wordt opvallend stil in nieuwe woning
-
Kijk binnenkort het nieuwe seizoen van 'Amsterdam Centraal 24/7'
Kijktip van de dag
Nog veertien dansers, of zeven duo's, zijn in de running. Van een zwoele paso doble tot een klassieke Weense wals: iedereen geeft het beste van zichzelf. De dansers trekken ook naar Carré in Amsterdam voor een inspirerend bezoek aan de musical 'West Side Story'.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.