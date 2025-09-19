'Wat doe jij hier?': pianist Danny 'van De Notenclub' Wuyts staat als zanger op het podium van 'Sing Again'

Eerste verrassing in 'The Masked Singer': maak kennis met Grote Jens!
vrijdag 19 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Wie scoort de allerlaatste tickets voor de halve finale van 'Sing Again'? Dat wordt vanavond duidelijk in de derde auditieshow.

Daarin staan o.a. Remi De Smet ('K2 Zoekt K3' 2021), Katy Satyn ('Soundmixshow' 1998 & 'Star Academy' 2005), Jade De Rijcke ('The Voice Kids' 2018) en Danny ‘Van De Notenclub’ Wuyts op het podium. Danny is al 40 jaar lang beroepsmuzikant en nam het meer dan 20 jaar geleden 6 seizoenen lang op tegen Miguel Wiels in het populaire tv-programma 'De Notenclub'. 'Wat doe jij hier?', vraagt Koen Wauters zich dan ook af na Danny’s performance. 'Ik ben al heel lang bekend als pianist, maar veel mensen weten niet dat ik ook entertainer en zanger ben. Daarom ben ik hier', klinkt het. Stoot Danny door naar de halve finale?



'Sing Again', vrijdag 19 september om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.





