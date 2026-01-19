Vrouw die vriendin van ex-partner aanviel staat terecht in derde aflevering van 'De Rechtbank'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 19 januari 2026
In Luik staat een vrouw terecht voor slagen en verwondingen aan de nieuwe vriendin van haar ex-man. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, waaronder uitgetrokken haren, trappen tegen heup en hoofd en gebroken tanden.

De beklaagde ontkent de feiten en zegt dat ze helemaal niet gewelddadig is, maar haar strafblad bewijst het tegendeel. Rechter Debrule toont weinig begrip voor de vrouw.


In de Hersteltrajectkamer in Gent staat een eindzitting op de agenda. In aflevering twee kreeg een beklaagde nog applaus na een succesvol traject, en ook in aflevering drie wordt een succesvolle zaak afgesloten. Na een intensief traject van 24 maanden hoort een man, die terechtstond voor bezit en verkoop van drugs, zijn eindvonnis. Bij zijn arrestatie gaf hij meteen toe dat hij kampte met een zware verslavingsproblematiek en hulp nodig had. Het hersteltraject bracht hem opnieuw op het rechte pad.

In Dendermonde behandelt rechter Nicholas De Nil het beroep tegen vonnissen van de politierechtbanken uit Oost-Vlaanderen. Hij krijgt een jonge bestuurder voor zijn neus die onder invloed van drugs achter het stuur kroop. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro, een rijverbod van zes maanden en rijongeschiktheid, met verplichte herexamens. De man vecht die beslissing nu aan in beroep.

'De Rechtbank', dinsdag 20 januari vanaf 21.15 uur bij Play.


De Rechtbank op tv
Woensdag 21 januari 2026 om 18u05  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.
Dinsdag 20 januari 2026 om 21u15  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.
Maandag 26 januari 2026 om 23u10  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.
Zondag 25 januari 2026 om 21u05  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.
Dinsdag 27 januari 2026 om 21u15  »
Play 4
De procureurs eisen, de beklaagden verdedigen zich, de advocaten pleiten en de rechters oordelen. En dit in eer en geweten. In krachtige zaken en spraakmakende getuigenissen doen beklaagden en rechtzoekenden hun verhaal.

