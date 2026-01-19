Vrouw die vriendin van ex-partner aanviel staat terecht in derde aflevering van 'De Rechtbank'
In Luik staat een vrouw terecht voor slagen en verwondingen aan de nieuwe vriendin van haar ex-man. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, waaronder uitgetrokken haren, trappen tegen heup en hoofd en gebroken tanden.
De beklaagde ontkent de feiten en zegt dat ze helemaal niet gewelddadig is, maar haar strafblad bewijst het tegendeel. Rechter Debrule toont weinig begrip voor de vrouw.
In de Hersteltrajectkamer in Gent staat een eindzitting op de agenda. In aflevering twee kreeg een beklaagde nog applaus na een succesvol traject, en ook in aflevering drie wordt een succesvolle zaak afgesloten. Na een intensief traject van 24 maanden hoort een man, die terechtstond voor bezit en verkoop van drugs, zijn eindvonnis. Bij zijn arrestatie gaf hij meteen toe dat hij kampte met een zware verslavingsproblematiek en hulp nodig had. Het hersteltraject bracht hem opnieuw op het rechte pad.
In Dendermonde behandelt rechter Nicholas De Nil het beroep tegen vonnissen van de politierechtbanken uit Oost-Vlaanderen. Hij krijgt een jonge bestuurder voor zijn neus die onder invloed van drugs achter het stuur kroop. Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot een geldboete van 2.400 euro, een rijverbod van zes maanden en rijongeschiktheid, met verplichte herexamens. De man vecht die beslissing nu aan in beroep.
'De Rechtbank', dinsdag 20 januari vanaf 21.15 uur bij Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Trends Z lanceert 'Trends Doc'
- Dina Tersago verrast door haar zoontje Isak aan de drums in 'JAMES & co'
- Groene dromen over de grens in 'BinnensteBuitenland'
- Rob Geus keert terug op SBS6 met nieuw programma 'De Hygiënepolitie'
- BNNVARA presenteert 'Schwalbe': nieuwe mockumentary-serie van makers 'Rundfunk'
- Vrouw die vriendin van ex-partner aanviel staat terecht in derde aflevering van 'De Rechtbank'
- 'Focus' over de anticonceptiepil: Het gebruik daalt, is dat erg?
- 'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag
- 'Radar' is maandag terug met een nieuw seizoen
- Reizen Asterix? Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
- NPO 3FM lanceert twee veelbelovende 3FM Talents tijdens Eurosonic Noorderslag
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Leeuwarden
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Q-dj’s Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden
- Joris van den Berg wint Theo Koomen Award 2025
Multimedia SPOTLIGHT
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
-
Tante Rita keert terug in de midseizoensfinale van 'Familie'
-
Dit zie je in 2026 op Netflix
-
Kijk de eerste beelden van de nieuwe fictiereeks 'All in'
-
Netflix deelt de officiële trailer van 'Agatha Christie’s Seven Dials'
-
Ontdek de eerste beelden van 'Juliet' seizoen 2
-
'Welkom Aan Boord' vliegt weer uit!
-
Netflix kondigt zesde seizoen 'Emily in Paris' aan
-
Netflix lost trailer van 'The Rip' met Ben Affleck en Matt Damon
-
Ode aan Circus Camillein 'JAMES & Co'
-
'De Rechtbank' opent opnieuw de deuren
-
Benjamin maakt geen goede beurt in 'Winter Vol Liefde'
-
Het verboden woord is terug!
-
Maarten & Dorothee verdubbelen jaarloon in 60 seconden
-
Ontdek de officiële trailer van 'Megan', seizoen 2
-
Dit is de eerste afvaller van 'Bestemming X'
Kijktip van de dag
De stagiairs ronden hun eerste, intense week af: Bart staat oog in oog met een oude bekende als patiënte, Aaron verzorgt een zware hoofdwonde en krijgt een levensles, Siska raakt emotioneel bij een ziek kind en William ploetert in de keuken.
'Een Echte Job', om 20.40 uur op VTM.