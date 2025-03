Viktor boekt per ongeluk een cabardouche in de laatste aflevering van 'Zonder Sterren'

Voor de laatste aflevering blijven Viktor en Joris dichter bij huis en verkennen ze een stad met een beruchte reputatie: Charleroi.

Ooit uitgeroepen tot ‘lelijkste stad ter wereld’ door een Nederlands magazine, maar is dat wel terecht? Joris en Viktor gaan op ontdekking en laten zich onderdompelen in de rauwe charme van deze Waalse stad.

In een iconisch rood Volkswagen-busje trekken de vrienden door Charleroi en maken ze kennis met de stad op hun eigen manier. De heren bezoeken een vervallen koeltoren, ontdekken de warmte van een socialistisch volkscafé en van de gezellige kerstmarkt en vinden de beste plek om vliegtuigen te spotten.

Onderweg ontmoeten Viktor en Joris Enrico de Profeet, een van de meest kleurrijke figuren van Charleroi, en zonder dat Viktor het zelf weet, heeft hij een wel heel bijzondere verrassing in petto voor Joris: een overnachting in een cabardouche. Zonder dat Joris het meteen doorheeft, belandt hij in een licht pikante setting… Viktor: 'Ben je klaar om helemaal te relaxen?' (lacht).

'Zonder Sterren', donderdag 27 maart op GoPlay en Play4.