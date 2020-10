VIER blaast legendarische poppenshow 'Spitting Image' nieuw leven in

Foto: VIER © SBS Belgium 2020

Na het grote succes in de jaren '80 en '90 blaast VIER na 24 jaar nieuw leven in de legendarische Britse poppenshow 'Spitting Image'. De satirische en immens populaire tv-show lacht met alles wat zich afspeelt in de wereld van vandaag.

Heel wat wereldleiders, politici, celebrities, muzikanten en royals spelen de hoofdrol ... als handpop. Al spottend worden de meer dan 100 karikaturale figuren die momenteel de actualiteit domineren stevig op de korrel genomen. Onder anderen Donald Trump, Greta Thunberg, Kim Kardashian, Mark Zuckerberg, Kanye West, Adele, Billie Eilish, Vladimir Poetin, Elon Musk en prins Harry en Meghan Markle passeren de revue en mogen zich verwachten aan een dosis pittige, scherpe en gewaagde humor. Niets of niemand is veilig voor 'Spitting Image'. De Britse 2.0-versie van de poppenshow is vanaf 14 oktober elke woensdag om 22.45 te zien op VIER.



Internationale cast van (stem)acteurs

Wie poppen zegt, zegt stemmen en die hebben ze voor de reboot van 'Spitting Image' gevonden bij enkele toppers. De internationale stemmencast bestaat uit Britse en Amerikaanse stemacteurs, comedians en acteurs en actrices zoals John DiMaggio (Futurama), Indira Varma (Game of Thrones), Billy West (Space Jam), Debra Stephenson (Coronation Street), Debra Wilson (Batman: The Enemy Within), Guz Khan (Four Weddings and a Funeral), Lewis MacLeod (Star Wars), Lobo Chan (King Kong) en Phil LaMarr (Pulp Fiction).

6 dingen die je nog niet wist over Spitting Image

Het programma was 12 jaar lang op antenne, van 1984 tot 1996.

In totaal telde de show 131 afleveringen, verdeeld over 18 seizoenen én nog eens 10 eenmalige specials.

De makers - Peter Fluck en Roger Law - deden er 3 jaar over om de juiste technologie te ontwikkelen om de poppen op het tv-scherm te krijgen.

Het eerste seizoen kostte zo’n 2,6 miljoen pond om te maken, zowat het dubbele van alle andere primetime programma’s die toen op antenne uitgezonden werden.

Het kostenplaatje per pop was ongeveer 5000 pond.

Op het hoogtepunt keken er maar liefst 15 miljoen mensen naar de satirische poppenshow.

'Spitting Image', woensdag 14 oktober om 22.45 uur op VIER.