Veel tranen en een luide lach bij voorbereiding van finale 'Dancing with the Stars'

Francisco, Shania of Ward: wie wordt vanavond dé ster van de dansvloer in de finale van 'Dancing with the Stars'? De laatste repetities zijn achter de rug en die waren voor sommigen extra emotioneel.

De drie finalisten kregen namelijk een verrassingsbezoek van hun familie en vrienden. Kelly Pfaff en Sam Gooris verrasten dochter Shania, Francisco kreeg zijn ouders en broer Tarik over de vloer en Ward werd ‘opgeschrikt’ door drie van zijn beste vrienden. Ze kregen bovendien mooie woorden te horen van hun grootste supporters, onder wie ook Camille, Aaron Blommaert, Gloria Monserez, Jean-Marie Pfaff, Sergio, Lode Lemmelijn en zelfs… een hele school.

