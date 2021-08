Vanaf maandag 16 augustus is 'Home and Away' er weer!

Voor onze Australische vrienden uit Summer Bay zit de zomervakantie er bijna op. Vanaf maandag 16 augustus zijn ze weer dagelijks op de afspraak bij VTM 2.

Fans van 'Home and Away' zitten al sinds begin juni te wachten op het vervolg van hun favoriete soap. Maar er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel. VTM 2 zendt vanaf maandag 16 augustus nieuwe afleveringen uit.

Maar wat gebeurde er ook alweer in de laatste aflevering voor de zomerstop? Even je geheugen opfrissen, dit was de slotaflevering van vrijdag 11 juni:

Aflevering 7405

Irene maakt zich zorgen om Jasmine, die van haar therapeut de opdracht kreeg om het graf van Robbo te bezoeken. Tori biedt haar hulp en steun aan. Zal Jasmine eindelijk de confrontatie met haar verdriet aangaan? Owen is nog steeds van slag nadat hij ontdekte dat hij een tweelingbroer had. Ryder geeft hem de gitaar van Evan. Roo biecht aan haar familie op dat ze gevoelens had voor Evan. Justin praat met Alf over zijn situatie.

En dit gebeurt in de aflevering die maandag 16 augustus klaar staat:

Mackenzie licht Dean in over haar plan om bij Ari in te trekken. Om haar op haar eerste avond meteen thuis te laten voelen, bereidt Ari een verrassing voor voor Mackenzie. Strooit Tane roet in het eten? Dean nodigt Ziggy uit voor een etentje in Salt, maar dat verloopt niet zoals verwacht. Hij verklaart haar zijn liefde, maar zal dit genoeg zijn om hun relatie weer op het goeie spoor te krijgen?

Vanaf zaterdag lees je bij TVisie weer wekelijks de preview voor de komende week!

'Home and Away', vanaf maandag 16 augustus weer elke dag rond 18.05 uur bij VTM 2.

