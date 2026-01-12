Van succesvol hersteltraject tot onbenutte tweede kansen dinsdag in 'De Rechtbank'

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
maandag 12 januari 2026
In aflevering twee van 'De Rechtbank' staat een man terecht in de Hersteltrajectkamer van Gent voor het bezit van verdovende middelen en diefstal met geweld.

Na maar liefst 30 zittingen en een intens traject, waarbij hij nauw werd opgevolgd door een justitieassistent, volgt nu de eindzitting. Rechter Annemie Serlippens velt haar eindvonnis en houdt daarbij rekening met het langdurige hersteltraject dat de man heeft afgelegd. Aan het begin van zijn traject zat de man heel diep, maar hij greep de kans die hij kreeg van de Hersteltrajectkamer met beide handen en kreeg, boven op een mildere straf, een applaus van Serlippens en de volledige rechtbank.


Nog in de Hersteltrajectkamer verschijnt een andere beklaagde voor een resem van feiten: het bezit van speed, xtc, heroïne, cocaïne, MDMA en ketamine, maar ook diefstal en belaging. Rechter Caroline Blomme geeft de man één kans om via de Hersteltrajectkamer te werken aan zijn verslavingsproblematiek door een traject op te starten, met re-integratie in de samenleving als doel.

In de Correctionele rechtbank van Luik staat een jongeman terecht voor verkeersagressie. Na een incident op de weg escaleert de situatie wanneer hij een bommetje richting een andere wagen gooit. Het komt tot een schermutseling waarbij er verschillende slagen worden uitgedeeld. De jongeman haalt uit met een brandblusser en slaat het slachtoffer op het hoofd. Hoewel hij eerder een werkstraf kreeg opgelegd, begon hij daar nooit aan. Nu moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen. De procureur heeft weinig begrip voor zijn situatie en zijn gebrek aan inzet én inzicht en eist daarom een gevangenisstraf.

In het Vredegerecht van Meise behandelt vrederechter Joëlle De Ridder een hoogoplopend huurgeschil. De verhuurder wil het pand verkopen, maar doordat het onbewoonbaar is verklaard moet hij dringend werken kunnen uitvoeren. De huurster weigert al meer dan een jaar te vertrekken. Terwijl de eigenaar beweert een opzegbrief te hebben verstuurd, ontkent de huurster die ooit ontvangen te hebben. In de rechtszaal ontstaat een verhitte discussie tussen beide partijen.

'De Rechtbank', dinsdag 13 januari om 21.15 uur bij Play.


