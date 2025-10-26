Van Barney tot Bugs Bunny: een maand vol vrolijke avonturen op Cartoonito

Ontdek de nieuwe afleveringen van het eerste seizoen van 'De Wereld van Barney'! Barney is de zingende dino die barst van liefde en positiviteit.

'De Wereld van Barney'

Maandag 3 november - vrijdag 14 november

In elke aflevering leert hij kinderen om van zichzelf en van anderen te houden.

Kijk van maandag 3 november tot en met vrijdag 14 november elke dag om 15.00 uur naar 'De Wereld van Barney' op Cartoonito, en stream de afleveringen ook op HBO Max!

'Bugs Bunny Bouwers'

Maandag 24 november – zondag 29 november

In 'Bugs Bunny Bouwers' zetten Bugs Bunny en zijn vrienden hun wilde ideeën om in de meest knotsgekke bouwprojecten. Geen klus is te groot of te vreemd voor dit team van Looney Tunes-helden! Verwacht humor, teamwork en een flinke dosis chaos.

Ontdek wat de 'Bugs Bunny Bouwers' nu weer van plan zijn in de nieuwe afleveringen. Kijk van maandag 24 november tot en met zondag 29 november om 15.00 uur op Cartoonito, en stream op HBO Max!

'We Houden van Tom en Jerry'

Maandag 10 november – zondag 23 november

In november viert Cartoonito het iconische kat-en-muisduo: Tom & Jerry! Bekijk Toms doldwaze plannen en Jerry’s slimme ontsnappingen die je non-stop aan het lachen houden. Ontdek tussen alle chaos door de onverwachte vriendschap die hun rivaliteit zo bijzonder maakt.

Kijk van maandag 10 november tot en met zondag 23 november van 18.20 tot 20.00 uur naar de speciale programmering 'We Houden van Tom en Jerry' op Cartoonito, en stream op HBO Max!