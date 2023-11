'True Crime Belgium' brengt de beruchte Keldermoord in beeld

Vanessa Luyks wordt in 2007 stapelverliefd op de man die haar 4 jaar later koelbloedig zal vermoorden. De alleenstaande moeder ziet Kris Groffen als de perfecte vader voor haar drie kinderen en beschouwt hem als haar reddende engel.

Tot over haar oren is ze verliefd. Beetje bij beetje overtuigt Kris Groffen haar om weg te trekken uit haar vertrouwde omgeving Knokke-Heist en ze belanden in het volstrekt onbekende Herenthout, ver weg van familie en vrienden. Het is de plek waar de nietsvermoedende Vanessa een paar maanden later vermoord zal worden.

Want al snel blijkt dat Kris Groffen niet de brave huisvader blijkt te zijn die Vanessa voor ogen had. De losse handjes van hem draaien overuren en zowel Vanessa als haar kinderen moeten geregeld rake klappen incasseren. Eind maart 2011 worden de kinderen bij Vanessa's moeder geplaatst, maar Vanessa zelf blijft stapelverliefd op Groffen.

Begin mei 2011 loopt een zoveelste ruzie compleet uit de hand. Kris vermoordt Vanessa en dumpt haar lichaam in de kelder. Om te voorkomen dat de maden tot in de keuken kruipen en om de stank te verdoezelen, plakt hij de deurkieren af met tape. Kris neemt vrijwel meteen een nieuwe vriendin in huis en zet zijn leven rustig verder. Een paar maanden later vallen de speurders binnen bij Kris Groffen en treffen ze het volledig uitgedroogde lichaam van Vanessa Luyks aan. In 2013 wordt Kris Groffen veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf.

'True Crime Belgium: De Keldermoord', dinsdag 7 november om 22.30 uur op Play4 en op GoPlay.