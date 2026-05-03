TV5MONDE over Cannes Filmfestival in mei

Van 12 t/m 23 mei vindt de 79e editie van het prestigieuze Cannes Filmfestival plaats; bijna twee weken lang premières, rode lopers, beroemdheden, persmomenten en de strijd om de Gouden Palm, de meest begeerde onderscheiding die op het festival wordt uitgereikt.

De juryvoorzitter voor de hoofdcompetitie is dit jaar de Zuid-Koreaanse regisseur Park Chan-wook. De Franse actrice Eye Haïdara zal de presentatie van de openings- en slotceremonie op zich nemen. Zowel regisseur Peter Jackson als zangeres Barbra Streisand mogen een Ere-palm in ontvangst nemen.

TV5MONDE rolt ook de rode loper uit met een speciale Cannes programmering. Deze maand zijn negen films te zien die eerder op het festival in de selectie zijn opgenomen of bekroond zijn. Daarnaast zijn er portretten van Costa-Gavras en Béatrice Dalle.

Film: 'Fifi' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 3 mei om 21.00 uur

Herh: 5 mei om 14.00 uur

Sophie, 15 jaar, bijgenaamd Fifi, moet de zomer doorbrengen met haar ouders, broers en zussen in het krappe en lawaaierige appartement in een sociale woonwijk in Nancy. Ze slaagt erin de sleutels van haar vriendin Jade, die op vakantie is, te stelen en vlucht naar haar appartement. Maar dan duikt Stéphane, Jades oudere broer, ineens op...

Regie: Jeanne Aslan, Paul Saintillan (Frankrijk, 2022)

Onderscheidingen: Selectie 'Cannes Écrans Juniors' (Cannes 2023)

Film: 'Le plus bel âge'

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 6 mei om 21.00 uur

Herh: 13 mei om 14.00 uur

De zelfmoord van een briljante leerling, gepleegd tijdens de introductieperiode, leidt tot een intens onderzoek en liefdesperikelen binnen de besloten wereld van een voorbereidingsklas voor de gerenommeerde 'École Normale Supérieure'.

Regie, scenario: Didier Haudepin (Frankrijk, 1995)

Onderscheidingen: selectie 'Un certain regard' (Cannes 1995)

Film: 'Mambar Pierrette'

(Frans ondertiteld)

Zondag 10 mei om 21.00 uur

herh: 12 mei om 14.00 uur

In een arme wijk van de stad Douala, speelt zich het dagelijks leven af van Pierrette, een alleenstaande naaister die haar twee kinderen opvoedt en voor haar invalide moeder zorgt. Deze onopvallende, moedige vrouw is gewend om van de hand in de tand te leven en nooit op te geven.

Regie, scenario: Rosine Mbakam (Kameroen/België, 2023)

Onderscheidingen: Quinzaine des Cinéastes (Cannes 2023)

Film: 'Léo en jouant 'Dans la compagnie des hommes''

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 13 mei om 21.00 uur

Herh: 20 mei om 14.00 uur

Twee machtige mannen hebben elkaar de oorlog verklaard en bestoken elkaar met stockopties, financiële complotten en vijandige overnames. Léonard, de zoon van een van hen staat te trappelen om zijn kwaliteiten te kunnen laten zien.

Regie: Arnaud Desplechin (Frankrijk, 2003)

Onderscheidingen: selectie 'Un certain regard' (Cannes 2003)

Film: 'La nuit du 12'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 17 mei om 21.00 uur

Herh: 19 mei om 14.00 uur

Waarom werd de 21 jaar oude Clara Royer levend verbrand? Deze gruwelijke vrouwenmoord blijft Yohan, een politieagent bij de recherche van Grenoble, en zijn teamgenoot Marceau achtervolgen. Deze must-see thriller die onderscheiden is met zes César is geïnspireerd op ware gebeurtenissen.

Regie: Dominik Moll (Frankrijk/België, 2022)

Onderscheidingen: selectie 'Cannes Premières' (Cannes 2022), bekroond met 6 César (o.a.

Beste Film, Beste Regie en Beste Scenario)

Film: 'Des hommes et des dieux'

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 20 mei om 21.00 uur

Herh: 27 mei om 14.00 uur

In de jaren 1990 leeft een groep cisterciënzer monniken afgezonderd in de Algerijnse bergen. Ze leiden een eenvoudig bestaan, helpen de lokale bevolking en verzorgen de zieken. Terwijl het land wordt uitgeput door de burgeroorlog, weigeren de monniken de hulp van het leger. Op kerstavond dringen fundamentalisten het klooster binnen.

Regie: Xavier Beauvois (Frankrijk, 2010)

Rolverdeling: Michael Lonsdale

Onderscheidingen: Grand Prix (Cannes 2010), bekroond met

3 César (o.a. Beste Film)

Film: 'Retour à Reims' (fragments)

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 24 mei om 21.00 uur

Herh: 26 mei om 14.00 uur

Aan de hand van de tekst van socioloog en filosoof Didier Eribon ontvouwt zich een intieme en politieke geschiedenis van de Franse arbeidersklasse vanaf het begin van de jaren 1930 tot vandaag. Met uiteenlopende archiefbeelden (reportages, fictie- of activistenfilms, tv-programma's) en Adèle Haenel als vertelster.

Regie: Jean-Gabriel Périot (Frankrijk/België, 2021)

Onderscheidingen: Quinzaine des Réalisateurs (Cannes 2021), bekroond met een César (Beste Documentaire)

Film: 'La bataille du rail'

(Nederlands ondertiteld)

Woensdag 27 mei om 21.00 uur

Herh: 3 juni om 14.00 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog plegen talrijke Franse spoorwegarbeiders daden van verzet. Dagelijkse sabotage, spectaculaire ontsporingen: het SNCF-netwerk heeft vele acties tegen het naziregime mogelijk gemaakt. Een stationschef, Camargue, en zijn adjunct, Athos, beheren het netwerk in hun sector, met gevaar voor eigen leven.

Regie : René Clément (Frankrijk, 1945)

Onderscheidingen: Internationale Juryprijs & Beste Regie (Cannes 1946)

Film: 'La mer au loin'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 31 mei om 21.00 uur

Herh: 2 juni om 14.00 uur

Nour, 27, emigreert van Marokko naar Marseille op zoek naar een betere toekomst. Samen met zijn vrienden leeft hij van kleine handeltjes en leidt een bestaan aan de rand van de samenleving. Wanneer hij Serge en Noémie ontmoet, een charismatische en mysterieuze politieagent en diens vrouw, neemt zijn leven een onverwachte wending.

Regie, scenario: Saïd Hamich Benlarbi (Frankrijk/België/Marokko, 2024)

Onderscheidingen: Semaine de la Critique (Cannes 2024)

Documentaires

Docu: 'Béatrice Dalle, à perdre ou à laisser' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 11 mei om 21.00 uur

In 1986 maakte Béatrice Dalle haar opwachting in de filmwereld met de film '37°2 le matin' in de rol van Betty: ze breekt in één keer door. Gelanceerd als de BB van de jaren 1980 belichaamt de Franse actrice totale vrijheid en een rockachtige vrouwelijkheid, ver weg van conventies. Een terugblik op haar carrière, met haar eigen commentaar.

Regie: Élise Baudouin (Frankrijk, 2023)

Docu: 'Hôtel du Cap Eden Roc' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 21 mei om 21.00 uur

Herh: 23 mei om 14.00 uur

Aan het uiteinde van Cap d'Antibes, op de rotsen, net buiten Cannes, ligt een van de meest begeerde paleizen ter wereld en een van de meest luxueuze aan de Côte d'Azur. Al 150 jaar trekt het prestigieuze Eden Roc acteurs, kunstenaars en politici aan die op zoek zijn naar privacy met een adembenemend uitzicht, een rondleiding.

Regie: Sophie Agacinski, Marc Clouet d'Orval (Frankrijk, 2025)

Docu: 'À l'ombre du pouvoir, le cinéma de Costa-Gavras'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 21 mei om 22.00 uur

Herh: 23 mei om 15.00 uur

1965. Costa-Gavras, een jonge immigrant die Griekenland ontvlucht, draait zijn eerste film, ‘Compartiment tueurs’ met in de hoofdrollen: Yves Montand en Simone Signoret. Hoe zou deze man, die met niets begon, de Franse politieke cinema op zijn kop zetten? ‘Z’, ‘L'Aveu’, ‘Missing’... Een terugblik op zijn carrière.

Regie: Nicolas Henry (Frankrijk, 2026)

Ook te zien deze maand

Miniserie: 'Mitterrand confidentiel'

(Nederlands ondertiteld) 4 afl.

Dinsdag 12 + 19 mei om 21.00 uur

2 episodes per avond

Herh: maandag om 14.00 uur

In de jaren 1994 en 1995 was François Mitterrand een door ziekte verzwakte president, die te maken had met grote politieke uitdagingen. De aanvallen waarmee hij te maken kreeg, waren zowel politiek als persoonlijk van aard, ook vanuit zijn eigen kamp. Elke aflevering gaat over een belangrijke gebeurtenis die hem dwong zichzelf opnieuw uit te vinden.

Regie: Antoine Garceau (Frankrijk, 2025)