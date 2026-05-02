Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 4 mei 2026 – aflevering 6070

Emma en Thilly maken zich grote zorgen. Dieter wekt Nancy’s interesse met een jobvacature. Vince heeft last van een black-out en deelt zijn verhaal met Eddy. Marianne lucht haar hart over Robin bij Claire. Tim hoort enkele vermoedens van Thilly aan.

Dinsdag 5 mei 2026 – aflevering 6071

In de Withoeve loopt alles in het honderd, al krijgt Femke ook goed nieuws te horen. Niels doet een aankondiging aan zijn kotgenoten. Tom apprecieert een actie van Cézar allesbehalve. Selin neemt Anna in vertrouwen over haar verleden.

Woensdag 6 mei 2026 – aflevering 6072

Robin stelt de gevoelens van Cézar met een uitdaging op de proef. Na een ongemakkelijke confrontatie met Tom wandelt Marie alleen naar huis, waar ze het gevoel krijgt dat iemand haar achtervolgt. De politie neemt Vince mee naar het politiekantoor.

Donderdag 7 mei 2026 – aflevering 6073

Karin ontdekt dat Tom informatie voor haar heeft achtergehouden. De zenuwen spelen Nancy en Kaat parten, al kampt Kaat ook met een enorm schuldgevoel. De grond zakt Selin volledig onder de voeten weg. Christine vraagt Marie uit over haar band met Tom.

Vrijdag 8 mei 2026 – aflevering 6074

Robin beproeft zijn geluk op een datingapp. Rosa spreekt Femke aan over een vermoeden dat ze koestert. Brik spitst zijn oren na een infosessie in het ziekenhuis. Tim werpt een nieuw licht op een lopende zaak. Rosa loopt alleen door een verlaten straat naar huis, of lijkt ze alleen maar verlaten?

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

