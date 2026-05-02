Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

zaterdag 2 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2026

In 'Thuis' staat er deze week weer heel wat te gebeuren. Met nieuwe ontwikkelingen en boeiende momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Thuis' is elke werkdag te zien op VRT 1 en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 4 mei 2026 – aflevering 6070
Emma en Thilly maken zich grote zorgen. Dieter wekt Nancy’s interesse met een jobvacature. Vince heeft last van een black-out en deelt zijn verhaal met Eddy. Marianne lucht haar hart over Robin bij Claire. Tim hoort enkele vermoedens van Thilly aan.


Dinsdag 5 mei 2026 – aflevering 6071
In de Withoeve loopt alles in het honderd, al krijgt Femke ook goed nieuws te horen. Niels doet een aankondiging aan zijn kotgenoten. Tom apprecieert een actie van Cézar allesbehalve. Selin neemt Anna in vertrouwen over haar verleden.

Woensdag 6 mei 2026 – aflevering 6072
Robin stelt de gevoelens van Cézar met een uitdaging op de proef. Na een ongemakkelijke confrontatie met Tom wandelt Marie alleen naar huis, waar ze het gevoel krijgt dat iemand haar achtervolgt. De politie neemt Vince mee naar het politiekantoor.

Donderdag 7 mei 2026 – aflevering 6073
Karin ontdekt dat Tom informatie voor haar heeft achtergehouden. De zenuwen spelen Nancy en Kaat parten, al kampt Kaat ook met een enorm schuldgevoel. De grond zakt Selin volledig onder de voeten weg. Christine vraagt Marie uit over haar band met Tom.

Vrijdag 8 mei 2026 – aflevering 6074
Robin beproeft zijn geluk op een datingapp. Rosa spreekt Femke aan over een vermoeden dat ze koestert. Brik spitst zijn oren na een infosessie in het ziekenhuis. Tim werpt een nieuw licht op een lopende zaak. Rosa loopt alleen door een verlaten straat naar huis, of lijkt ze alleen maar verlaten?

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Thuis op tv
Zondag 3 mei 2026 om 23u40  »
VRT 1
Sunny merkt dat Vince zich bezeerd heeft en vraagt meer uitleg. Thilly komt Emma verrassen voor haar verjaardag, maar die maakt zich ongerust over haar mama. Femke voelt zich enorm afgewezen en werkt haar frustraties uit op de verkeerde persoon.
Maandag 4 mei 2026 om 14u20  »
VRT 1
Christine weigert de hulp van Eddy. Bob heeft een nieuw elan gevonden. De opluchting van Silke is groot als ze met haar verhaal bij haar broer terecht kan. Tom pept Dries op ondanks de eigen druk die hij voelt van cli?nten die zijn kantoor verlaten.
Maandag 4 mei 2026 om 20u15  »
VRT 1
Emma en Thilly maken zich grote zorgen. Dieter wekt Nancy's interesse met een vacature. Vince heeft last van een black-out en deelt zijn verhaal met Eddy. Marianne lucht haar hart over Robin bij Claire. Tim aanhoort enkele vermoedens van Thilly.
Maandag 4 mei 2026 om 23u30  »
VRT 1
Maandag 4 mei 2026 om 23u30  »
Dinsdag 5 mei 2026 om 13u55  »
VRT 1
Het is de grote dag voor Dries. Thilly en Judith kunnen met hun zorgen bij elkaar terecht. Femke spreekt haar moeder aan over Dieter. Marianne krijgt de boekenclub over de vloer. Viv heeft een nieuwe job te pakken.

