Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 3 mei 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 4 mei 2026 – aflevering 4591
Olivia's beslissingen zorgen voor onrust en trekken gevaar aan. Leo en Vincent plannen intussen een avontuurlijke reis naar Australië. In het café waar Yannik en Fritz zitten, ontstaat een mysterie rond een verloren voorwerp en een onverwacht geschenk.


Dinsdag 5 mei 2026 – aflevering 4592
Massimo zit diep in de problemen en zijn geheugen laat hem in de steek. Adam zoekt naar een oplossing voor zijn complexe familiesituatie. Sandy's loyaliteit komt onder druk te staan door enkele onverwachte gebeurtenissen.

Woensdag 6 mei 2026 – aflevering 4593
Een mysterieus geschenk brengt Larissa in gevaar, terwijl ze de waarheid probeert te achterhalen. Massimo raakt steeds dieper in de problemen door zijn acties. Alexander Herrmann duikt intussen onverwacht op als gastkok en verrast Christoph.

Donderdag 7 mei 2026 – aflevering 4594
Larissa herstelt in een Zwitserse kliniek terwijl ze Kilian en haar verleden probeert los te laten. Alexander Herrmann groeit uit tot een rijzende ster in de keuken van het Fürstenhof. Leon ondervindt de gevolgen van de Hamburger Report.

Vrijdag 8 mei 2026 – aflevering 4595
Kilian werkt hard aan een complex recept, maar stuit op onverwachte problemen. Sophia geniet van haar nieuwe relatie. Larissa probeert intussen het vertrouwen van haar vader te winnen, terwijl Alicia alles op alles zet voor een belangrijke opdracht.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

In hotel Fürstenhof draait alles om passie, intriges en de liefdesperikelen van personeel en gasten.

