Mysterieuze raadsels en historische keerpunten in mei op The HISTORY Channel

zondag 3 mei 2026

In mei brengt The HISTORY Channel een gevarieerd aanbod aan programma's die je meenemen naar onopgeloste mysteries en historische gebeurtenissen. Zo duikt Laurence Fishburne in 'History's Greatest Mysteries' vanaf 18 mei elke maandag om 20.30 uur in intrigerende raadsels uit de geschiedenis.

Vanaf 26 mei is elke dinsdag om 21.25 uur 'World War II with Tom Hanks' te zien, een indringende en visueel krachtige serie die de Tweede Wereldoorlog vanuit meerdere perspectieven tot leven brengt.


'History's Greatest Mysteries'
Vanaf 18 mei elke maandag om 20.30 uur

'History’s Greatest Mysteries' duikt in de meest intrigerende en onopgeloste raadsels ter wereld en onderzoekt de belangrijkste theorieën die deze mysteries omringen. Elke aflevering wordt gepresenteerd door Academy Award-genomineerde en Emmy Award-winnende acteur Laurence Fishburne.

Met inzichten van vooraanstaande historici, wetenschappers, schrijvers en onderzoekers worden complexe vraagstukken stap voor stap ontrafeld. Van mysterieuze verdwijningen en onopgeloste misdaden tot verborgen schatten en de dood van beroemde personen: de serie werpt nieuw licht op enkele van de meest fascinerende en raadselachtige gebeurtenissen uit de geschiedenis.

'World War II with Tom Hanks'
Vanaf 26 mei elke dinsdag om 21.25 uur

'World War II with Tom Hanks' biedt een meeslepende en gezaghebbende hervertelling van de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van zeldzame archiefbeelden, krachtige visuele storytelling en inzichten van toonaangevende historici komt het verhaal op indringende wijze tot leven.

De 20-delige serie belicht zowel de oorsprong van het conflict als de beslissende keerpunten en de persoonlijke verhalen die de oorlog zo ingrijpend maken. Het resultaat is een panoramisch en emotioneel aangrijpend perspectief op de gebeurtenis die de moderne wereld voorgoed veranderde. 

De gloednieuwe serie 'World War II with Tom Hanks' bestaat uit 20 afleveringen van elk 60 minuten. Elke week worden dubbele afleveringen uitgezonden.

Ook binnenkort te zien:

'The Last Hunt For Nazi Gold'
Vanaf 9 april elke donderdag om 21.25 uur

'Gold Wars Downunder'
Vanaf 10 april elke vrijdag om 20.30 uur

'Mysteries Unearthed with Danny Trejo'
Vanaf 27 april elke maandag om 21.25 uur

'Britain's Murder Map With Vicky McClure And Jonny Owen'
Vanaf 30 april elke donderdag om 20.30 uur


