Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken.

Maandag 4 mei 2026 - aflevering 7876

Marcel denkt dat Elza hem opnieuw aan het stalken is. Hij blijft op zijn hoede voor haar. Sylvia voelt zich een slechte moeder. Jan vreest dat Claudine opnieuw zal toeslaan. Hij ontvangt ook een brief met bijzondere informatie.



Dinsdag 5 mei 2026 - aflevering 7877

Dirk beseft dat Stefanie en Rube hem in de val hebben gelokt en wil vluchten. Jan is goedgezind nu hij Claudine en Lucy achter zich heeft kunnen laten. Tot hij nieuwe informatie op het spoor komt.

Woensdag 6 mei 2026 - aflevering 7878

Josefien vindt het niet fijn dat Niko informatie voor haar heeft achtergehouden. Niko zelf gaat de confrontatie aan met Véronique. Simon wil zijn grootvader contacteren, maar Cédric houdt hem tegen.

Donderdag 7 mei 2026 - aflevering 7879

Sylvia maakt Lars duidelijk dat ze niet meer wil oppassen. Emiel weet niet waar hij zijn geld in wil investeren. Benny komt met een fantastisch idee, maar ook Brahim en Alfons hebben een plan. Stefanie confronteert Cédric.

Vrijdag 8 mei 2026 - aflevering 7880

Brigitte voelt zich vermoeid, maar Elza denkt dat er meer aan de hand is dan een virus. Marlies ontdekt dat Ilja's verhaal niet klopt en confronteert hem. Samira heeft een ingeving. Jan vertelt Anna en Albert over Simon.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

