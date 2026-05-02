Acteur Walter Michiels (Pico uit ‘FC De Kampioenen’) overleden na euthanasie
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

zaterdag 2 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Deze week staat er opnieuw heel wat te gebeuren in 'Familie'. Met nieuwe ontwikkelingen en onverwachte momenten blijft het elke dag uitkijken naar wat volgt. 'Familie' is elke werkdag te zien en blijft een vaste waarde waar jong en oud graag naar kijken. Mis geen enkel moment!

Maandag 4 mei 2026 - aflevering 7876
Marcel denkt dat Elza hem opnieuw aan het stalken is. Hij blijft op zijn hoede voor haar. Sylvia voelt zich een slechte moeder. Jan vreest dat Claudine opnieuw zal toeslaan. Hij ontvangt ook een brief met bijzondere informatie.


Dinsdag 5 mei 2026 - aflevering 7877
Dirk beseft dat Stefanie en Rube hem in de val hebben gelokt en wil vluchten. Jan is goedgezind nu hij Claudine en Lucy achter zich heeft kunnen laten. Tot hij nieuwe informatie op het spoor komt.

Woensdag 6 mei 2026 - aflevering 7878
Josefien vindt het niet fijn dat Niko informatie voor haar heeft achtergehouden. Niko zelf gaat de confrontatie aan met Véronique. Simon wil zijn grootvader contacteren, maar Cédric houdt hem tegen.

Donderdag 7 mei 2026 - aflevering 7879
Sylvia maakt Lars duidelijk dat ze niet meer wil oppassen. Emiel weet niet waar hij zijn geld in wil investeren. Benny komt met een fantastisch idee, maar ook Brahim en Alfons hebben een plan. Stefanie confronteert Cédric.

Vrijdag 8 mei 2026 - aflevering 7880
Brigitte voelt zich vermoeid, maar Elza denkt dat er meer aan de hand is dan een virus. Marlies ontdekt dat Ilja's verhaal niet klopt en confronteert hem. Samira heeft een ingeving. Jan vertelt Anna en Albert over Simon.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Familie op tv
Maandag 4 mei 2026 om 11u45  »
VTM
Rube wil het onderzoek verderzetten, maar kan hij Stefanie overtuigen? Benny probeert een goed gesprek aan te gaan met Emiel. Jan gaat hopeloos op zoek naar de oorzaak van de stank in zijn caf?. Brigitte krijgt onverwacht bezoek van Elza.
Maandag 4 mei 2026 om 13u40  »
VTM
Inspecteur Mortier drijft het tempo van zijn onderzoek op wanneer blijkt dat Niko is ontsnapt. Hij start een reeks huiszoekingen. Liesbeth krijgt bezoek van Arno. Patrick maakt ondertussen duidelijk dat hij geen afstand wil nemen van zijn dochter.
Maandag 4 mei 2026 om 20u00  »
VTM
Marcel denkt dat Elza hem opnieuw aan het stalken is. Hij blijft op zijn hoede voor haar. Sylvia voelt zich een slechte moeder. Jan vreest dat Claudine opnieuw zal toeslaan. Hij ontvangt ook een brief met bijzondere informatie.
Dinsdag 5 mei 2026 om 11u50  »
VTM
Marcel denkt dat Elza hem opnieuw aan het stalken is. Hij blijft op zijn hoede voor haar. Sylvia voelt zich een slechte moeder. Jan vreest dat Claudine opnieuw zal toeslaan. Hij ontvangt ook een brief met bijzondere informatie.
Dinsdag 5 mei 2026 om 13u40  »
VTM
Veronique blaast haar trip naar Itali? met Cedric af. Lars wil hem uit de Raad van Bestuur zetten. Iris heeft nare dromen, maar verzwijgt dit tegen Peter. Vanessa voelt zich enorm schuldig. Kato wacht nog altijd op een bericht van Raven.

Peaky Blinders: The Complete Collection
DVD
Fight Club (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
K3 - En Het Lied Van De Zeemeermin (DVD)
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over Banijay Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT1 logo

André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.

'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    12:05
    De week van Bruzz
  • 10:00
    Lentebeelden
    16:30
    Eva Longoria: Searching for Mexico
  • 11:00
    Kaatjes Kameraadjes
    11:05
    Ridder Muis
  • 09:55
    Geen uitzending
    11:55
    Blind Gesprongen
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:30
    The Motorway
  • 08:55
    Geen uitzending
    11:30
    The Irrational
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:25
    Baywatch Hawaii
  • 09:05
    Geen uitzending
    15:55
    Murder in a Small Town
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 11:00
    Panklaar
    11:15
    Open Vuur
  • 10:25
    So Help Me Todd
    13:30
    Fire Country
  • 10:50
    Pawn Stars
    11:40
    Geen uitzending
  • 10:55
    Open Vuur
    11:45
    DIY
  • 10:15
    Forensic Factor: A New Era
    12:20
    Snapped
  • 10:53
    Fleet TV
    11:16
    Transport & Van.TV
  • 11:02
    Het zelfbouwhuis
    12:00
    Request
  • 10:45
    Taste of Australia met Hayden Quinn
    11:10
    Het Weekmenu
  • 11:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    12:00
    The Hardacres
  • 10:45
    Scrubs
    15:25
    Station 19
  • 10:30
    Een vergetelijk mooie reis
    11:25
    Het mooiste meisje van de klas
  • 10:40
    MAX Muziekspecial
    11:45
    Culture Bites
  • 10:40
    Draak Dries
    11:05
    Zo is Joey!
Verwante artikels