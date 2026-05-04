Nieuw gezin krijgt 'Blind Gekocht'-experten stil
Nu Fehmy en Rahima in hun PFAS-vrij plekje - inclusief felblauwe gang - zijn getrokken, klopt Jani aan bij een gloednieuw Blind Gekocht-koppel. Britt en Nils zijn dolblij met het nieuws dat ze meedoen aan 'Blind Gekocht', want door de vele kine-, logo- en onverwachte ziekenhuisbezoeken voor hun dochter Gloria blijft er nauwelijks tijd over om zelf op zoek te gaan naar een geschikte woning.
De kans is groot dat Gloria zal moeten leren leven met een looprekje of rolstoel, en daarvoor is hun appartement te klein. 'Zo’n twee maanden geleden kregen we te horen dat Gloria een zeldzame genetische afwijking heeft die leidt tot het CTNNB1-syndroom. Amper 500 mensen wereldwijd hebben deze aandoening.' Sophie, Dorien en Daan worden even stil als ze het verhaal horen.
Ook Anne en Hannelore krijgen te horen dat ze deelnemen aan 'Blind Gekocht'. Ze geven de experten twee pistes: ofwel zoeken ze een woning voor Anne alleen, ofwel één voor hen samen. Eén ding staat vast: Anne wil dichter bij haar dochter wonen, zodat Hannelore er voor haar kan zijn wanneer zelfstandig wonen moeilijker wordt. Anne verhuisde al zeven keer, en de laatste keer draaide uit op een nachtmerrie: haar nieuwbouwappartement werd onbewoonbaar verklaard. Ze wil absoluut dat het haar laatste verhuis is, en hoopt op een gezellige woning binnen de ring van Leuven, mét garage. Geen eenvoudige opdracht voor Sophie en co.
In de vorige aflevering stond Sophie op het punt een bod uit te brengen op een huis voor alleenstaande mama Nicky. Maar plots kreeg ze een onheilspellend telefoontje van Jani, met de boodschap om de zoektocht even 'on hold' te zetten. Nu gaat Jani langs bij Nicky om te achterhalen wat er precies aan de hand is.
'Blind Gekocht', elke maandag bij Play.
Anne en Hannelore geven de experten twee opties: een woning voor Anne alleen of een huis voor hen samen. Britt en Nils hopen dan weer op een laagbouwwoning voor henzelf en hun dochtertje Gloria.
'Blind Gekocht', om 21.15 uur op Play.