4 en 5 mei 2026: herdenken en vieren bij de NOS

Nederland staat op maandag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Dinsdag 5 mei staat in het teken van het vieren van de vrijheid.

MAANDAG 4 MEI

De Nationale Herdenking begint in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met de 4 mei-voordracht. Die wordt gehouden door hoofdredacteur Judith Zilversmit van de Amsterdamse stadszender AT5. Om 20.00 uur is het twee minuten stil, gevolgd door de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Als eersten leggen de koning en de koningin een krans namens de hele Nederlandse bevolking. Namens de overlevenden leggen kinderen of kleinkinderen een krans. Spreker op de Dam is Lala Weiss, die zich inzet voor de Sinti en Roma in Nederland.

NPO 1

De Nationale Herdenking 2026

Niet alleen in de hoofdstad wordt herdacht. Ook op andere plekken in het land zijn herdenkingen. De NOS schakelt daarom regelmatig met locaties in het land. Verslaggevers van de NOS en de regionale omroepen doen daarvan verslag. Mark Visser presenteert de uitzending.

18.45-20.35 uur, wereldwijd via BVN

NOS 4 mei Na de Dam

Vanuit Wageningen, waar later op de avond het programma NOS Vuur van de Vrijheid vandaan komt, blikt Winfried Baijens terug op de herdenking in Amsterdam en vooruit op de optredens en activiteiten in Wageningen. Op de Dam heeft voor het eerst iemand uit de Roma- en Sinti-gemeenschap gesproken: Lala Weiss. Haar oom, Zoni Weisz, zet zich al zijn hele leven in om de ‘Vergeten Holocaust’ onder de aandacht te brengen. In 2012 reist de NOS met Zoni Weisz en Sinti-componist en -muzikant Rogier Rathgeb mee naar nazi-vernietigingskamp Auschwitz. Zij vertellen hun verhaal.

21.10-21.32 uur, NPO 1

NOS Vuur van de Vrijheid

‘Vuur van de Vrijheid’ markeert de overgang van herdenken naar het vieren van de vrijheid. Winfried Baijens presenteert rechtstreeks vanuit Wageningen een programma dat is gemaakt in samenwerking met Wageningen45, Theater na de Dam en XSAGA.

De rode draad in het programma zijn de ervaringen van Klaartje de Zwarte-Walvisch in kamp Vught. In haar dagboek schreef zij over de ontmenselijking door de nazi’s en haar pogingen om haar eigen menselijkheid te behouden. Met behulp van dagboekfragmenten kruipt actrice Hanna van Vliet in de huid van Klaartje. Daarnaast zijn er (muzikale) bijdragen van Simone Kleinsma, Shary-An, Frits Spits, Lucas Hamming, Trijntje Oosterhuis, Sophia Blyden, Ruben Hein en Jet van der Steen. De avond wordt muzikaal begeleid door Sven Hammond.

Na het ontsteken van het Nationaal Bevrijdingsvuur, om middernacht, start de Bevrijdingsvuurestafette, waarmee meer dan 2500 deelnemers het vuur door het hele land verspreiden.

23.18-24.08 uur, wereldwijd via BVNom 23.30 uur

NPO 2

De Nationale Herdenking 2026

Ook op NPO 2 zijn de twee minuten stilte en de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam te zien, met commentaar van Mark Visser.

19.50-20.35 uur

NOS De laatste klassenfoto

Documentaire naar aanleiding van een klassenfoto die in 1941 wordt gemaakt in een huiskamer in Baarn. Een huiskamer, want het gaat om Joodse leerlingen, die niet meer op een gewone school mogen zitten. Van de achttien leerlingen en één juf was na een jaar de helft door de nazi’s vermoord. In de documentaire vertellen twee van de drie nog levende leerlingen het verhaal van wat er met hen in de oorlog is gebeurd. Het komt ook tot een ontmoeting tussen deze Max en Juliette, de eerste sinds ze samen in de klas zaten. Verder worden de leerlingen en de juf – via de voice-over van actrice Anne Will Blankers – kort aan de vergetelheid onttrokken.

20.35-21.11 uur, wereldwijd via BVNom 21.05 uur



NPO 3

NOS Jeugdjournaal Herdenken: vluchten, verraad, verzet

In de herdenkingsspecial van het NOS Jeugdjournaal wordt het verhaal verteld van drie families. Verhalen over vluchten, verraad en verzet die hun oorsprong vinden in de Tweede Wereldoorlog, maar die tot op de dag van vandaag doorwerken. Hoe laat een oorlog van meer dan tachtig jaar geleden nog steeds sporen na binnen een familie? Welke herinneringen worden doorgegeven, en welke blijven onuitgesproken?

In de oorlogsverhalen staan drie personen centraal: Heinz Feigenbaum, die als 17-jarige Joodse jongen besloot naar Nederland te vluchten nadat hij in Wenen een toespraak had aangehoord van Adolf Hitler. Anton Wiebe, politie-agent en overtuigd NSB’er die joden en verzetsmensen oppakte en spullen stal uit de huizen van weggevoerde Joden. En Gerrit van der Veen, de bekende verzetsman die in de oorlog persoonsbewijzen vervalsde en aanslagen pleegde op onder andere het Amsterdamse bevolkingsregister.

Nazaten van deze drie mensen, onder wie ook kinderen in de Jeugdjournaalleeftijd, vertellen wat de oorlogsverhalen met hen doen.

19.20-19.45 uur

De Nationale Herdenking 2026

De twee minuten stilte en de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam. Commentaar: Mark Visser.

19.51-20.17 uur

NPO RADIO 1

NOS Nationale Herdenking 2026

Live verslag van de Nationale Herdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam in Amsterdam. Hier is Koninklijk-Huis verslaggever Vincent van Rijn bij. Verslaggever Marc-Robin Visscher is bij een herdenking elders in het land. Presentator Sander van Hoorn praat met de gasten Dick Falkena (die een boek schreef over het oorlogsverleden van zijn vader), historicus Bart van der Boom en educatie-expert bij Stichting WO2Net Inger Schaap (zij helpt scholen en musea met lesgeven over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust).

18.30-21.00 uur

ONLINE

Livestream NOS Stories

Voor de tweede keer brengt de NOS de nationale herdenking ook via de TikTok-, YouTube- en Instagram-accounts van NOS Stories, voor een jonger publiek. Wie en wat herdenken we en waarom? NOS Stories-presentator David van Hulzen geeft context en uitleg.

19.45-20.20 uur, TikTok, YouTube, Instagram

DINSDAG 5 MEI

NPO 1

NOS Bevrijdingsdag 2026

Feestelijke live uitzending over 5 mei, de dag dat in Nederland mensen samenkomen om de vrijheid te vieren. Vanaf het Bevrijdingsfestival in Park Transwijk in Utrecht praat Simone Weimans met artiesten, gasten en bezoekers en gaat zij in op de betekenis van vrijheid. Verslaggevers trekken het land in en brengen opvallende, regionale activiteiten in beeld. Er wordt ook geschakeld naar verslaggever Danny Simons in Amsterdam. Aan de Amstel proeft hij de sfeer in aanloop naar het 5 mei-concert, dat om 21.15 uur plaatsvindt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en dat wordt gepresenteerd door cabaretière Tineke Schouten en schrijver en programmamaker Splinter Chabot.

Het 5 mei-concert wordt live uitgezonden en heeft dit jaar als thema ‘Elkaar Begrijpen’. De optredens van onder meer Acda en De Munnik, Roxeanne Hazes, Rolf Sanchez, Envy Peru en Edsilia Rombley worden begeleid door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook klassiek zangeres Laetitia Gerards, violist Pieter Streefkerk, de Oekraïense dansers Vlad & Veronika en The Dutch Tenors leveren een bijdrage. Bevrijdingsdag wordt traditioneel afgesloten met de Vera Lynn-klassieker ‘We’ll Meet Again’ en het boottochtje van het koninklijk gezelschap.

20.33-22.29 uur, wereldwijd via BVN om 20.35 uur

ONLINE

Livestream Start Bevrijdingsdag

Volg live de officiele start van de bevrijdingsfestivals in Utrecht. Presentator Rayen Halfhide is op het festivalterrein bij het onsteken van het bevrijdingsvuur en spreekt daar met artiesten en bezoekers. Ook is er aandacht voor de Ambassadeurs voor de Vrijheid. Verslaggever Simone Tukker is de hele dag op pad met een van de ambassadeurs, de Jostiband.

13.45-14.15 uur, NOS.nl en NOS app