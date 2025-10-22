Tomas De Soete's kale hoofd saboteert reddingsmissie in 'Code van Coppens'

Kijkcijfers: Vlaanderen massaal op post voor de start van 'The Masked Singer'
woensdag 22 oktober 2025
De wereld vergaat en alleen zij kunnen ons nog redden. In een nieuwe aflevering van 'Code van Coppens' krijgen Willy dj's Tomas De Soete & Sien Wynants en Ketnet-gezichten Nona 't Jolle & Sarah Mouhamou de ultieme missie: red de planeet van de ondergang.

In een maritiem instituut moeten ze de laatste gletsjer ter wereld redden terwijl het zeeniveau overal stijgt.


Maar terwijl de missie in volle gang is, zorgt Tomas onbedoeld voor een hilarisch momentje. Wanneer de lasers plots beginnen te schijnen in de kamer, positioneert hij zich precies voor de lichtbundels. Het resultaat? Zijn kale hoofd wordt een perfecte spiegel die de laser in alle richtingen weerkaatst, behalve de juiste…


Voor Sien wordt de missie intussen een persoonlijke nachtmerrie. 'Ik ben bang van water… Ik hou niet van water', bekent ze nerveus. 'Ik denk dat het jaren geleden is dat ik nog met mijn hoofd onder water ben geweest. Als ik douch, laat ik de straal gewoon op mijn rug komen.' Houden de redders het hoofd boven water, of gaat de wereld écht ten onder?

'Code van Coppens', woensdag 22 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


Code van Coppens op de kermis

De zeespiegel stijgt en de wereld dreigt te vergaan. Ketnet-gezichten Nona 't Jolle en Sarah Mouhamou en Radio Willy-stemmen Tomas De Soete en Sien Wynants duiken een levensgevaarlijke missie in. Lukt het hen het koraal - en de wereld - te redden of gaan ze kopje-onder?

'Code van Coppens', om 20.40 uur op VTM.

