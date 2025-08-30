'Thuis' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen

Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
zaterdag 30 augustus 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2025

Robin geniet van zijn overwinning en verschilende gewonden worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hannah besluit om niet naar Tim te luisteren en Tom berispt Robin. Rami twijfelt over de betrokkenheid van Thilly in de lopende zaak. Niels en Britney zijn het dak boven hun hoofd kwijt. Waldek blijft koelbloedig en Sunny is razend. Tim confronteert Lyn. Thilly zorgt voor een doorbraak. Judith reageert zich af op de verkeerde, Dieter geeft Thilly lik op stuk. Robin klopt aan bij Frank. Peter springt in de bres.

Maandag 1 september 2025 – aflevering 5895
Er worden verschillende gewonden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar niet iedereen heeft evenveel geluk. Robin geniet van zijn overwinning al beseft hij niet welke schade hij allemaal heeft aangericht. Hannah is niet van plan om te luisteren naar haar papa.


Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 5896
Wanneer Tom Robin onder zijn voeten geeft, kan die laatste op onverwachte hulp rekenen. Rami twijfelt over de persoonlijke betrokkenheid van zijn collega in hun zaak. Judith hoopt op medeleven van haar zus. Het zijn zware tijden voor Niels en Britney die even het dak boven hun hoofd kwijt zijn.

Woensdag 3 september 2025 – aflevering 5897
De koelbloedigheid van Waldek komt duidelijk naar voren. Sunny is razend kwaad. Peter komt Andreas een hart onder de riem steken. Tim confronteert Lyn en hoopt op antwoorden; zal ze de waarheid spreken? Eddy verneemt wat er zich allemaal heeft afgespeeld.

Donderdag 4 september 2025 – aflevering 5898
Thilly lijkt te kunnen zorgen voor een doorbraak in haar zaak. Peter probeert Tom te contacteren. Rosa steekt een handje toe met de opkuis na de brand. De slechtgezindheid van Judith maakt dat ze zich op de verkeerde afreageert. Therese verbaast Sunny.

Vrijdag 5 september 2025 – aflevering 5899
Dieter zorgt ervoor dat Thilly lik op stuk krijgt en dat schiet bij haar in het verkeerde keelgat. Vince denkt Sunny te kunnen helpen. Lyn maakt van de nood een deugd. Ondertussen klopt Robin aan bij Frank voor hulp maar de grootste weldoener is Peter.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

Verwante artikels