'SuperThings' en 'Mr. Bean' zorgen voor avontuur en humor op Cartoonito

Kai, Finn en Mia belanden in het avontuur van hun leven wanneer Enigma hen vraagt om naar Kaboom City te reizen. Kaboom City is een fantastische wereld waar alledaagse voorwerpen tot leven komen en veranderen in eigenzinnige superhelden en superschurken.

Kijk van maandag 1 december tot en met zondag 13 december, elke dag om 18.45 uur naar de nieuwe afleveringen van 'SuperThings: Rivalen van Kaboom - Kazoom Krachten' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!

Vrolijke feestdagen met 'Mr. Bean!'

Maandag 15 december - woensdag 7 januari

Ho ho ho! De feestdagen staan voor de deur en Cartoonito heeft deze winter iets speciaals in petto. Verzamel familie en vrienden voor een gezellig moment met een van de meest geliefde Cartoonito-personages.

Volg 'Mr. Bean' terwijl hij op zijn typische, onhandige maar hilarische manier alledaagse taken probeert uit te voeren, met chaos en Teddy altijd in de buurt. Het perfecte recept voor 'Fijne feestdagen'!

Leun achterover en geniet van de feestelijke magie op Cartoonito. Kijk van maandag 15 december tot en met woensdag 7 januari om 8.50 uur naar de afleveringen van 'Mr. Bean: De Tekenfilmserie'. Te zien op Cartoonito en te streamen op HBO Max!