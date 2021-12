'Sturm der Liebe': week 50 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 13 december 2021 - aflevering 3471

Werner verkoopt tegen zijn zin zijn aandelen in het Fürstenhof. Wanneer hij later beseft dat hij door Ariane in de val gelokt is en verneemt dat zij bovendien verantwoordelijk was voor de brand, wordt het hem allemaal te veel en hij krijgt een hartaanval. Rosalie liegt tegen Sebastian en vertelt hem dat haar zakenpartner André zwaar ziek is en dat hij geld nodig heeft voor een operatie. Robert beseft dat Vanessa echt wel verliefd is op hem.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 3472

Franzi is haar telefoon kwijtgeraakt tijdens de reddingsactie, samen met Tim gaat ze op zoek. Werner wordt opgenomen in het ziekenhuis en zijn familie vreest voor zijn leven. De volgende ochtend is er beterschap en Werner vertelt Robert over Arianes bekentenis. Rosalie wil Sebastian afschrikken en ze doet alsof ze getrouwd is met Michael. Michael staat helemaal achter haar plan, want hij heeft zelf ook nog een rekening te vereffenen met Sebastian.

Woensdag 15 december 2021 - aflevering 3473

Michael en Sebastian nemen het tegen elkaar op tijdens een quiz. Rosalie wil dat Michael wint, maar André wijst haar erop dat hun plan enkel kan werken als Sebastian wint. Tim vindt het moeilijk om zijn gevoelens voor Franzi te verbergen. Franzi concentreert zich echter op Steffen en op hun huwelijk dat eraan komt. Ariane eist dat Robert binnen de twee dagen verhuist, anders zal ze een klacht indienen tegen hem.

Donderdag 16 december 2021 - aflevering 3474

Tim beseft dat Franzi en Steffen bijna gaan trouwen, maar kan zijn gevoelens voor Franzi niet tegenhouden. Hij besluit eerlijk te zijn tegen Amelie. Wanneer Ariane aankondigt dat het Fürstenhof enkele dagen gesloten zal zijn voor renovatiewerken, vreest Christoph dat ze weer iets van plan is. Hij vraagt hulp aan Selina, Robert en Werner, maar zij willen hem niet helpen. Rosalie is teleurgesteld wanneer Michael zegt dat hij nog niet klaar is voor een nieuwe relatie, maar zij geeft niet zomaar op.

Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 3475

Christoph ziet zijn vermoedens bevestigd, Ariane is duidelijk iets van plan. Tims ontroerende liefdesverklaring brengt Franzi helemaal in de war. In paniek stelt ze Steffen voor om de volgende dag al naar Denemarken te vertrekken om er te trouwen. Rosalie vraagt André om van shift te wisselen. Wanneer hij later ontdekt waarom ze wou wisselen, is hij boos. Alfons en Hildegard gaan aan de slag in hun tuin.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.55 uur (wisselend) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!