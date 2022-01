'Sturm der Liebe': week 2 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 10 januari 2022 - aflevering 3491

Het huis van Selina is verkocht en dat maakt haar verdrietig. Christoph probeert haar te troosten. Wanneer ze samen naar muziek luisteren, begint Selina gevoelens te krijgen voor Christoph. Alfons schrijft zich in voor een portierswedstrijd en hoopt voor een vierde keer te winnen. Lucy bekent Joell dat ze het spookverhaal verzonnen heeft en hij is erg teleurgesteld.

Dinsdag 11 januari 2022 - aflevering 3492

Christoph is boos omdat Ariane tussen hem en Selina komt te staan. Hij wil haar zo snel mogelijk kwijtgeraken. Tim hoort dat een bekende Engelse coach zich heeft aangemeld voor het toernooi. Hij is op zoek naar goede spelers. Alfons stort zich op de voorbereidingen van de wedstrijd. Wanneer hij hoort dat zijn grootste concurrent Arabisch heeft geleerd om goede punten te scoren, besluit Alfons om snel Mandarijn te leren. Werner en Michael maken zich zorgen om André en schakelen een privédetective in.

Woensdag 12 januari 2022 - aflevering 3493

Christoph kan Selina nog maar net redden, maar door de bijwerkingen van het waarheidsserum verkeert ze in levensgevaar. Tim verzekert Franzi dat zijn toekomst bij haar in Bichlheim ligt en dat hij een mogelijk aanbod van de Engelse coach zou afslaan. Werner krijgt een kaartje van André uit Nederland. Hij beweert dat alles goed met hem gaat en dat niemand zich zorgen over hem moet maken. Michael en Werner zijn opgelucht.

Donderdag 13 januari 2022 - aflevering 3494

Michael is gewond aan zijn oog. Wanneer Rosalie liefdevol voor hem zorgt, beleven ze een romantisch momentje samen. Selina is stomverbaasd: haar dochter Maja duikt in haar trouwjurk op in het Fürstenhof. Ze kwam er op haar trouwdag achter dat haar verloofde een affaire had met haar beste vriendin. Lucy geeft Joell het manuscript en spoort hem aan om zijn boek af te maken. Alfons is ontmoedigd en wil zich terugtrekken uit de wedstrijd.

Vrijdag 14 januari 2022 - aflevering 3495

Werner schrijft een brief naar Ariane om haar te chanteren en zo onder druk te zetten. Hij hoopt haar zo de moord op Karl te laten bekennen. Maja?s ontmoeting met boswachter Florian loopt uit de hand en ze beschuldigt hem ervan een dierenmoordenaar te zijn. Michael kan het niet over zijn hart krijgen om Rosalie de waarheid te vertellen, dus laat hij haar geloven dat ze een koppel zijn. De eerste teams voor het polotoernooi arriveren en Tim heeft zijn handen vol.

