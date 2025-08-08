'Spring'-collega's verrassen Jelle Cleymans met verjaardagswensen in 'Tien Om Te Zien'

Met optredens van Gert & James, Pommelien Thijs, Regi ft Teddy B, Snelle en een energiek miniconcert van Natalia barst het feest vanavond weer helemaal los in 'Tien Om Te Zien'.

Voor Jelle Cleymans belooft het feest nóg groter te worden. Hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag en wordt backstage bij 'Tien Om Te' Zien de hele dag verrast met toeters en confetti. Heel veel confetti. Alsof dat nog niet genoeg is, tonen Gert & James hem ook een aantal bijzondere verjaardagswensen van zijn 'Spring'-collega’s.

'Tien Om Te Zien', vrijdag 8 augustus om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.