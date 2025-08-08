'Spring'-collega's verrassen Jelle Cleymans met verjaardagswensen in 'Tien Om Te Zien'

Met optredens van Gert & James, Pommelien Thijs, Regi ft Teddy B, Snelle en een energiek miniconcert van Natalia barst het feest vanavond weer helemaal los in 'Tien Om Te Zien'.
Voor Jelle Cleymans belooft het feest nóg groter te worden. Hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag en wordt backstage bij 'Tien Om Te' Zien de hele dag verrast met toeters en confetti. Heel veel confetti. Alsof dat nog niet genoeg is, tonen Gert & James hem ook een aantal bijzondere verjaardagswensen van zijn 'Spring'-collega’s.
'Tien Om Te Zien', vrijdag 8 augustus om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.
Tien Om Te Zien op tv
Zaterdag 9 augustus 2025 om 17u25 »
Vanavond staan onder meer K3, Pommelien Thijs en IIII op het podium in Westende. Maar het feest barst pas echt los tijdens het miniconcert van Natalia.
Donderdag 14 augustus 2025 om 23u30 »
Vrijdag 15 augustus 2025 om 20u35 »
Geniet bij zonsondergang met zeezicht van optredens van o.a. #Likeme, Sam Gooris, Laura Tesoro en Belle Perez. K3 brengt hun allergrootste hits in een miniconcert.
Zaterdag 16 augustus 2025 om 17u25 »
Vrijdag 8 augustus 2025 om 20u30 »
Vanavond staan onder meer K3, Pommelien Thijs en IIII op het podium in Westende. Maar het feest barst pas echt los tijdens het miniconcert van Natalia.