'Spring'-collega's verrassen Jelle Cleymans met verjaardagswensen in 'Tien Om Te Zien'

vrijdag 8 augustus 2025
Met optredens van Gert & James, Pommelien Thijs, Regi ft Teddy B, Snelle en een energiek miniconcert van Natalia barst het feest vanavond weer helemaal los in 'Tien Om Te Zien'.

Voor Jelle Cleymans belooft het feest nóg groter te worden. Hij viert vandaag zijn 40ste verjaardag en wordt backstage bij 'Tien Om Te' Zien de hele dag verrast met toeters en confetti. Heel veel confetti. Alsof dat nog niet genoeg is, tonen Gert & James hem ook een aantal bijzondere verjaardagswensen van zijn 'Spring'-collega’s.



'Tien Om Te Zien', vrijdag 8 augustus om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.

Vanavond staan onder meer K3, Pommelien Thijs en IIII op het podium in Westende. Maar het feest barst pas echt los tijdens het miniconcert van Natalia.
Vanavond staan onder meer K3, Pommelien Thijs en IIII op het podium in Westende. Maar het feest barst pas echt los tijdens het miniconcert van Natalia.
Geniet bij zonsondergang met zeezicht van optredens van o.a. #Likeme, Sam Gooris, Laura Tesoro en Belle Perez. K3 brengt hun allergrootste hits in een miniconcert.
Geniet bij zonsondergang met zeezicht van optredens van o.a. #Likeme, Sam Gooris, Laura Tesoro en Belle Perez. K3 brengt hun allergrootste hits in een miniconcert.
Vanavond staan onder meer K3, Pommelien Thijs en IIII op het podium in Westende. Maar het feest barst pas echt los tijdens het miniconcert van Natalia.

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

De regering-Bush moet een beslissing nemen over het energiebeleid. Dr. Meinheimer probeert de president te overtuigen om in te zetten op duurzame energie, maar dat is niet naar de zin van de traditionele brandstoffensector. Zij besluiten Meinheimer te kidnappen en te vervangen door een dubbelganger die hun belangen behartigt. Inspecteur Frank Drebin wordt op de zaak gezet.

'The Naked Gun 2½: The Smell of Fear', film uit 1991 met oa. Leslie Nielsen, om 20.35 uur op VTM 4.

