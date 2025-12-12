Speurders onderwerpen de Masked Singers aan een vragenvuur

Vanavond staan de zenuwen van Eenhoorn, Bambi, Schaapje, King Krab, Chinchilla en Viool extra strak gespannen. En ook bij de speurders loopt de spanning hoog op.
Want voor het eerst in de geschiedenis van 'The Masked Singer' worden de gemaskerde figuren rechtstreeks geconfronteerd met de speurders. Véronique De Kock, James Cooke, Frances Lefebure, Aaron Blommaert, Ward Lemmelijn en Elisabeth Lucie Baeten komen via een videocall oog in oog te staan met de singers en krijgen welgeteld één minuut de tijd om rake vragen op hen af te vuren. Zorgt het vragenvuur voor een doorbraak? 'Nu ga ik het honderd procent zeker weten', klinkt het hoopvol bij Aaron. Of net niet?
'The Masked Singer', vrijdag 12 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.
The Masked Singer op tv
Zaterdag 13 december 2025 om 15u45 »
De overgebleven Masked Singers maken er weer een groot spektakel van. Iedereen wil van de speurders en het publiek een stem krijgen, maar natuurlijk kan het feest niet voor alle kandidaten blijven duren. Van welk pak moeten we afscheid nemen?
Vrijdag 19 december 2025 om 20u40 »
In deze kerstspecial stappen de vijf laatst overgebleven Masked Singers het podium op. Wie verbergt zich achter de maskers? Reken op hartverwarmende performances, een vleugje kerstmagie en een ontmaskering die je helemaal in de feeststemming brengt.
Donderdag 18 december 2025 om 23u20 »
Zaterdag 20 december 2025 om 16u25 »
