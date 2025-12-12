Speurders onderwerpen de Masked Singers aan een vragenvuur

Vanavond staan de zenuwen van Eenhoorn, Bambi, Schaapje, King Krab, Chinchilla en Viool extra strak gespannen. En ook bij de speurders loopt de spanning hoog op.

Want voor het eerst in de geschiedenis van 'The Masked Singer' worden de gemaskerde figuren rechtstreeks geconfronteerd met de speurders. Véronique De Kock, James Cooke, Frances Lefebure, Aaron Blommaert, Ward Lemmelijn en Elisabeth Lucie Baeten komen via een videocall oog in oog te staan met de singers en krijgen welgeteld één minuut de tijd om rake vragen op hen af te vuren. Zorgt het vragenvuur voor een doorbraak? 'Nu ga ik het honderd procent zeker weten', klinkt het hoopvol bij Aaron. Of net niet?

'The Masked Singer', vrijdag 12 december om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.