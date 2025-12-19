Speurders lijken helemaal zeker te zijn van Bambi in 'The Masked Singer'

'WTF'! Felix Heremans schrijft geschiedenis als jongste winnaar van 'De Slimste Mens ter Wereld'
vrijdag 19 december 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

'Da's Josje! Da's Laura!'. In een paar seconden tijd tuimelen de speurders van 'The Masked Singer' vanavond van de ene zekerheid in de andere. Tijdens de performance van Bambi opperen James Cooke en gastspeurder Aster Nzeyimana eerst vol overtuiging de naam van Josje Huisman.

Tot één bepaalde noot hen helemaal doet omslaan. 'Da’s sowieso Laura!', klinkt het uit volle borst. Is Bambi definitief ontmaskerd?



'The Masked Singer', vrijdag 19 december om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


