Speurders lijken helemaal zeker te zijn van Bambi in 'The Masked Singer'

'Da's Josje! Da's Laura!'. In een paar seconden tijd tuimelen de speurders van 'The Masked Singer' vanavond van de ene zekerheid in de andere. Tijdens de performance van Bambi opperen James Cooke en gastspeurder Aster Nzeyimana eerst vol overtuiging de naam van Josje Huisman.

Tot één bepaalde noot hen helemaal doet omslaan. 'Da’s sowieso Laura!', klinkt het uit volle borst. Is Bambi definitief ontmaskerd?

The Masked Singer op tv

In deze kerstspecial stappen de vijf laatst overgebleven Masked Singers het podium op. Wie verbergt zich achter de maskers? Reken op hartverwarmende performances, een vleugje kerstmagie en een ontmaskering die je helemaal in de feeststemming brengt.

