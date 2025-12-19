Speurders lijken helemaal zeker te zijn van Bambi in 'The Masked Singer'

'Da's Josje! Da's Laura!'. In een paar seconden tijd tuimelen de speurders van 'The Masked Singer' vanavond van de ene zekerheid in de andere. Tijdens de performance van Bambi opperen James Cooke en gastspeurder Aster Nzeyimana eerst vol overtuiging de naam van Josje Huisman.
Tot één bepaalde noot hen helemaal doet omslaan. 'Da’s sowieso Laura!', klinkt het uit volle borst. Is Bambi definitief ontmaskerd?
'The Masked Singer', vrijdag 19 december om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.
The Masked Singer op tv
Zaterdag 20 december 2025 om 16u25 »
In deze kerstspecial stappen de vijf laatst overgebleven Masked Singers het podium op. Wie verbergt zich achter de maskers? Reken op hartverwarmende performances, een vleugje kerstmagie en een ontmaskering die je helemaal in de feeststemming brengt.
Donderdag 25 december 2025 om 23u15 »
Vrijdag 26 december 2025 om 20u35 »
De maskers staan klaar voor een spectaculaire duetspecial. Elk van hen brengt een verrassend duet met een topartiest en een solo-optreden. Het belooft een spannende avond te worden, want er wordt opnieuw iemand ontmaskerd.
Zaterdag 27 december 2025 om 16u50 »
