Pickx+ blijft ook in augustus boeien, entertainen en verbazen

Om de vijftigste verjaardag van de Memorial Van Damme te vieren zoekt documentairemaker Eric Goens de nationale en internationale hoofdrolspelers uit de atletiekwereld op.

'Onsterfelijk - 50 jaar Memorial Van Damme'

Vanaf 4 augustus omstreeks 20.45 uur op Pickx+

Levende legendes zoals de Jamaicaanse sprinter en snelste man op aarde Usain Bolt, de Oekraïense polsstokspringer Sergej Boebka en zijn Zweedse opvolger Mondo Duplantis, het Amerikaanse sprint- en verspringfenomeen Carl Lewis, de Britse middellangeafstandsloper Sebastian Coe en onze eigen spurtbom Kim Gevaert praten over het belang van de Memorial voor hun carrière én voor hun leven.

De vierdelige docureeks 'Onsterfelijk - 50 Jaar Memorial' is vanaf 4 augustus in primeur te bekijken bij Pickx+.

'Speedy Wally - In het wiel van Jelle'

12 augustus omstreeks 21.45 uur op Pickx+

In 'Speedy Wally' fietst Jelle Wallays (voormalig wielrenner) 15.000 km doorheen Europa in 100 dagen. Hij doet dit ter ere van zijn overleden nonkel Luc en Kom op tegen Kanker. In In het wiel van Jelle blikt presentator Sverre Denis samen met Jelle terug naar de reis die hij maakte en hoe hij die zelf beleefd heeft. Deze extra aflevering kan je op 12 augustus bekijken op Pickx+.

'Father Mother Sister Brother'

6 augustus omstreeks 20.00 uur op Pickx+

De film bestaat uit drie grote delen. In ‘father’ bezoeken twee kinderen hun vader in New Jersey. ‘Mother’ speelt zich af aan de andere kant van de wereld, waar twee dochters langsgaan bij hun moeder in Dublin. En in ‘sister brother’ komen een broer en zus samen in Parijs in het leegstaande huis van hun overleden ouders. De personages van de triptiek hebben in principe niets met elkaar te maken, maar zijn toch op een thematische manier sterk met elkaar verbonden. Humor, veel emoties, ongemakkelijkheid en een flinke dosis herkenbaarheid: dit comedy-drama won de Gouden Leeuw op het Filmfestival van Venetië.

Met o.a. Tom Waits (ja, de zanger), Adam Driver (bekend van o.a. 'Star Wars', 'House of Gucci' en 'Ferrari') en Cate Blanchett ('Lord of the Rings', 'The Curious Case of Benjamin Button', 'Aviator'…).

'Kiss of the Spider Woman'

13 augustus omstreeks 20.00 uur op Pickx+

Een musicalfilm zoals ze moeten zijn! Kiss of the Spider Woman toont een hoogblonde Jennifer Lopez met veel Marilyn Monroevibes. Aan haar zijde: een fenomenale Diego Luna (gekend van o.a. 'Dirty Dancing 2') die als afgeleefde Argentijn al enkele jaren vastzit in de gevangenis. Luna vertelt zijn celgenoot over zijn favoriete Hollywoodfilm vol glitter en glamour. Dit vanuit de groezelige Argentijnse cel - het contrast kan niet groter zijn. Kiss of the Spider Woman is gebaseerd op de gelijknamige musical, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de roman El beso de la mujer araña. Veel show, veel muziek, maar ook politieke intriges en gewoon een goed verhaal.

'The Penguin Lessons'

20 augustus omstreeks 20.00 uur op Pickx+

Hoe één enkele ontmoeting een leven kan veranderen. Het overkwam Tom, een Engelsman op middelbare leeftijd die in 1976 een nieuw leven start in het (op dat moment erg verdeelde) Argentinië. Tom komt als leraar terecht in een school vol onhandelbare leerlingen. Tijdens een tripje naar Uruguay komt hij oog in oog te staan met een eenzame pinguïn die in de problemen is geraakt door een olielek. Hij redt en verzorgt het beestje en tegen wil en dank volgt die laatste hem overal. Er ontstaat een unieke band tussen mens en pinguïn en dit leidt tot hilarische, maar hartverwarmende situaties. Een echte feelgoodfilm.

'The Penguin Lessons' is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Tom Michell, hier gespeeld door Steve Coogan.

'Play that Song - De Haan'

Vanaf 8 augustus omstreeks 14.00 en 19.00 uur op Proximus Showcase

'Play that Song' toert ook dit jaar weer door Vlaanderen. Een eerste stop in Kortenberg trok het muziekformat van Proximus op gang, de tweede halte is op 25 juli in De Haan. Zoals gewoonlijk leiden Katja Retsin, Maksim Stojanac en Sverre Denis alles in goede banen. Met een mooie line-up met o.a. Snelle, Christoff, Celien Hermans, Glennis Grace en een speciale musicaltouch, zal ook de tweede liveshow van 'Play that Song 2026' een paar mooie afleveringen opleveren voor op tv. Deze zijn te bekijken vanaf 5 augustus (20.00 uur) op Pickx+ en vanaf 8 augustus op Proximus Showcase.

'Proximus Presents: Ão live at AB'

3 augustus omstreeks 20.00 uur op Proximus Showcase

Op 26 maart 2026 stond Ão in de Ancienne Belgique in Brussel. Deze Belgische band brengt Portugese suadade, met een flinke teug elektronische muziek erbij. Met hun single Talvez veroverden ze al de radio, maar live bewijzen ze dat ze nog veel meer te bieden hebben. Zwoele, ietwat donkere, Portugese vibes in een gevederd wit jasje: Zangeres Brenda Corijn zet een uitmuntende zangprestatie neer. Proximus presenteert dus een uitzonderlijk straffe, energieke liveshow in een van de mooiste zalen van België.

'USA: The War on Gender'

7 augustus omstreeks 20.00 uur op Pickx Crime

Sinds president Trump weer aan de knoppen staat in de Verenigde Staten, is de politieke macht van evangelische christenen daar enorm toegenomen. Vooral in conservatieve staten richt de christelijke rechtervleugel zich steeds vaker op de rechten van seksuele minderheden.

Deze documentaire speelt zich af in Tennessee, waar dragshows en genderbevestigende zorg (transgenderzorg die preventie, diagnose en behandeling van psychische en lichamelijke klachten van transgenderpersonen nastreeft) onder vuur liggen en Pride-evenementen alleen onder gewapende bewaking mogen plaatsvinden. Aan de hand van de stemmen van lokale LGBTQ+-organisatoren, wetgevers en religieuze leiders laat 'USA: The War on Gender' zien hoe de groeiende invloed van rechtse christenen gemeenschappen hervormt en vrijheden beperkt.