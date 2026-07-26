BBC Belgium in augustus: speurders, klassiekers en meeslepende mysteries

Met 'Hudson & Rex', 'Death Valley', 'Persuasion', 'Emma' en 'Top of the Lake': een maand vol misdaad, literaire klassiekers en indringende drama's.

'Hudson & Rex' seizoen 5 is vanaf dinsdag 4 augustus elke werkdag om 20.00 uur te zien op BBC Belgium.

In het vijfde seizoen van 'Hudson & Rex' keren de toegewijde rechercheur Charlie Hudson en zijn bijzondere Duitse herder Rex terug.

Terwijl de betrouwbare detective Charlie Hudson buiten werktijd steeds dichter naar zijn briljante collega, forensisch expert Dr. Sarah Truong, groeit, richten hij en zijn trouwe partner Rex zich tijdens hun werk op de zwaarste misdaadzaken van St. John’s. Vaak werken ze daarbij tegen de klok, in hun spannendste seizoen tot nu toe.

Het team wordt verder gevormd door superintendent Joe Donovan en tech-analist Jesse Mills, aangevuld met de nieuwe forensisch patholoog Dr. Karma Poole, die assisteert in het mortuarium. Ze werken al jaren als een hechte eenheid, maar dit seizoen worden ze allemaal tot het uiterste gedreven door obstakels en criminelen zoals ze die nog nooit eerder zijn tegengekomen.

Wanneer ze de dood van een bokser onderzoeken die in de ring om het leven komt, belandt Charlie zelf in het nauw als zijn vervreemde broer als verdachte opduikt. Rex’ superzintuigen komen goed van pas bij de zoektocht naar een vermiste social media influencer, maar kan hij ook omgaan met een dodelijke giftige slang die vrij rondkruipt? De zaken komen dichterbij dan ooit, onder meer wanneer een gesaboteerde vliegreis teamleden in gevaar brengt in de wildernis van Noord-Ontario. Door alles heen blijft 'Hudson & Rex' de hoogte- en dieptepunten tonen van het gevecht om criminelen voor de rechter te brengen.

Seizoen 2 van 'Death Valley' gaat in première op dinsdag 11 augustus om 21.00 uur op BBC Belgium.

'Death Valley', met Emmy- en BAFTA-winnaar Timothy Spall en RTS Cymru-winnaar Gwyneth Keyworth, keert terug naar BBC Belgium voor een tweede seizoen.

Het onwaarschijnlijke speurdersduo is terug: gepensioneerd acteur John Chapel en de ontwapenende Welshe detective Janie Mallowan. Ook de vaste cast keert terug, met Alexandria Riley als Helen Baxter, Steffan Rhodri als DCI Barry Clarke, Melanie Walters als Yvonne Mallowan en Rithvik Andugula als DC Evan Chaudhry.

Janie is net gepromoveerd tot Detective Inspector en heeft het drukker dan ooit. Het papierwerk stapelt zich sneller op dan ze het kan wegwerken. Alsof dat nog niet genoeg is, ontwijkt ze John sinds ze heeft ontdekt dat hij met haar moeder datet. Maar na een moord binnen een Community Payback-groep kan Janie niet anders dan opnieuw met hem samenwerken, al helemaal niet wanneer DCI Barry Clarke haar verplicht John Chapel als consultant bij de afdeling te betrekken.

In seizoen twee keert John met tegenzin terug naar de acteerwereld, op de set van een grootse Welshe fantasyserie, wanneer het duo wordt ingeschakeld om een moord te onderzoeken.

Wakkert deze terugkeer naar zijn oude theaterliefde iets in John aan dat hij allang vergeten dacht te zijn? Eén ding is zeker: of ze nu een moord onderzoeken in een vissersdorp aan de kust, een duurzame commune of de competitieve rugbywereld, John en Janie blijven gerechtigheid brengen in Midden-Wales.

'Persuasion' gaat op donderdag 13 augustus om 21.00 uur in première op BBC Belgium.

Met Sally Hawkins ('Paddington') en Rupert Penry-Jones ('Spooks') in de hoofdrollen start 'Persuasion' het eerste seizoen over de verfilming van Jane Austens klassieke roman uit 1817, over een vrouw die alles dreigt kwijt te raken en de hulp nodig heeft van de man die ze ooit afwees.

Op haar negentiende werd Anne Elliot hevig verliefd op de knappe jonge marineofficier Frederick Wentworth. Maar omdat hij geen fortuin of titel had, keurde Annes familie de relatie af en overtuigden ze haar om de verloving te verbreken. Nu, op haar zevenentwintigste, heeft Anne spijt van die beslissing. Ze is Wentworth nooit vergeten. Wanneer hij terugkeert van zee, inmiddels met een fortuin en een sterke reputatie, kan Anne alleen maar toekijken hoe elke huwbare jonge vrouw in de omgeving voor hem valt. Is hij het meisje dat hij achterliet vergeten? En kan hij haar vergeven dat ze naar haar familie luisterde in plaats van naar haar hart?

'Emma' gaat in première op donderdag 20 augustus om 21.00 uur op BBC Belgium.

'Emma', bewerkt door BAFTA-winnend scenarist Sandy Welch (Jane Eyre), is een humoristische en scherpe verfilming van een van Jane Austens populairste en meest geliefde boeken. De reeks biedt een rijk inkijkje in een van Austens meest gelaagde personages.

In het kleine provinciale Highbury is Emma een dominante aanwezigheid. Ze ziet zichzelf als een getalenteerde matchmaker en probeert keer op keer vrienden en kennissen aan elkaar te koppelen. Het drama volgt de soms pijnlijke gevolgen van Emma’s mislukte plannen in deze slimme komedie over inzicht en zelfontdekking.

De sterke cast in het eerste seizoen bestaat onder anderen uit Michael Gambon, bekend van de Harry Potter-films, als Emma’s liefdevolle maar neurotische vader, die haar opvallend genoeg de leiding over het huishouden laat nemen. Jonny Lee Miller ('Trainspotting') speelt Mr Knightley, Emma’s scherpe en aantrekkelijke buurman, wiens sterke karakter in fel contrast staat met dat van haar vader. Jodhi May ('Einstein And Eddington') is te zien als Miss Taylor, Emma’s voormalige gouvernante die trouwt met de goedgehumeurde Mr Weston, gespeeld door Robert Bathurst ('Cold Feet'). Tamsin Greig ('The Diary Of Anne Frank') vertolkt de eindeloos praatgrage, goedbedoelende Miss Bates, wier armoede in heel Highbury medelijden en welwillendheid oproept.

Emma verscheen voor het eerst in 1815. De roman speelt zich af in Regency England en was de laatste roman van Jane Austen die vóór haar dood in 1817 werd gepubliceerd. Het boek geldt nog altijd als een van haar populairste en meest geliefde werken.

'Top of the Lake' gaat in première op maandag 31 augustus om 21.00 uur op BBC Belgium.



Oscarwinnend scenarist en regisseur Jane Campion ('The Piano', 'Portrait Of a Lady') keert terug naar het kleine scherm met het eerste seizoen van 'Top of the Lake', een krachtig en beklemmend mysterie dat zich afspeelt in de afgelegen bergen van het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland.

Met Elisabeth Moss ('Mad Men'), David Wenham ('The Lord of the Rings'), Peter Mullan ('Trainspotting') en Holly Hunter ('The Piano') begint 'Top of the Lake' met een mysterie. Tui, een meisje van twaalf, loopt tot aan haar borst het ijskoude water van een meer op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland in. Ze is vijf maanden zwanger en wil niet zeggen wie de vader is. Daarna verdwijnt ze.

Robin Griffin is een moedige maar onervaren detective die de zaak onderzoekt. Hoe meer Robin geobsedeerd raakt door de zoektocht naar Tui, hoe meer ze beseft dat het vinden van Tui ook betekent dat ze zichzelf onder ogen moet komen, met name een deel van zichzelf dat ze zorgvuldig verborgen heeft gehouden. Tegen de achtergrond van een van de meest indrukwekkende en ongerepte landschappen ter wereld vertelt 'Top of the Lake' een krachtige en beklemmende geschiedenis over onze zoektocht naar geluk, waarin de droom van het paradijs ook zijn duistere tegenhanger aantrekt: de val.

In augustus kan je op BBC Belgium blijven kijken naar de volgende series:

'Hope Street' seizoen 5, elke vrijdag om 21.00 uur t/m 4 augustus

'Hardacres' seizoen 2, elke donderdag om 21.00 uur t/m 6 augustus

'The Good Ship Murder' seizoen 3, elke maandag om 21.00 uur t/m 24 augustus

'Harry Wild' seizoen 5, elke vrijdag om 21.00 uur t/m 14 augustus