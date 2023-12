Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gebakken heek met preistoemp, bearnaise en grijze garnalen

Het mag nog wat feestelijk zijn op kerstdag! Dus bakt Jeroen een lekker stukje gebakken vis. Hij maakt er een eenvoudige preistoemp bij en werkt af met een romige bearnaise op basis van garnalenbisque om deze klassieke kost toch nog een tikkeltje extra te geven.

Dinsdag: Gemarineerde misokip met Japanse omelet en gebakken shiitake

Dit gerecht met gemarineerde kip en gebakken champignons is het bewijs dat het ook heel snel kan gaan bij Dagelijkse kost. Er zit bovendien een leuke twist in dankzij het Japans omeletje. Het vergt een beetje oefening, maar dat ben je meteen vergeten als je het proeft! Woensdag: Gegratineerde portobello's met broccolipuree en tomatensaus

Gevulde portobello's met stoemp van broccoli en een zachte tomatensaus met paprika. Hiermee scheer je gegarandeerd hoge toppen bij jong en oud! Echte dagelijkse kost, haalbaar voor iedereen en lekker, lekker, lekker! Donderdag: Broodpudding met rozijnenbrood en peer, veenbessencoulis en vanille-ijs

We houden de kerstsfeer erin met deze royale broodpudding op basis van rozijnenbrood met gember, kaneel en gebakken peer. Jeroen maakt het kerstfeestje compleet door dit gebak af te werken met een coulis van veenbessen en een simpel bolletje vanille-ijs. Vrijdag: Lasagne met ham, champignons, boerenkool en drie kazen

Bereid je goed voor op oudejaarsnacht met een rijkgevulde ovenschotel. Jeroen maakt een winterse lasagne met boschampignons, gestoofde boerenkool, gekookte beenham en een saus met drie soorten kaas. Daarna kan je wel tegen een stootje! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Dagelijkse kost op tv Deze week brengt Jeroen Meus met het Nationale Kerstmenu opnieuw inspiratie voor Kerstmis. Jeroen maakt een rolbiscuit gevuld met mascarponeroom en een lichte pudding met noordkrieken. Het mag nog wat feestelijk zijn op kerstdag! Dus bakt Jeroen een lekker stukje gebakken vis. Het mag nog wat feestelijk zijn op kerstdag! Dus bakt Jeroen een lekker stukje gebakken vis. Het mag nog wat feestelijk zijn op kerstdag! Dus bakt Jeroen een lekker stukje gebakken vis.