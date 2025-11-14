Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 november 2025
Joost Klein wordt nieuwe coach in 'The Voice van Vlaanderen'
'Homo Universalis' komt terug. Schrijf je nu in!

Sfeer zit meteen goed tussen speurders Ward Lemmelijn en James Cooke in 'The Masked Singer'

vrijdag 14 november 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vanavond verzamelt Jens Dendoncker 'oogverblindende schoonheid, robuust intellect en rauw sex appeal' aan de speurdersdesk van 'The Masked Singer'.

Ward Lemmelijn, Celine Van Ouytsel en James Cooke krijgen bezoek van gastspeurder Anastasya Chernook. De sfeer onder de speurders zit meteen goed, vooral tussen Ward en James. Die laatste heeft volgens Jens namelijk exact 42 whatsappjes gestuurd om per se met Ward in de show te zitten. De temperatuur aan de desk gaat dan ook flink de hoogte in. 'Dat is hier een familieprogramma hé Ward', aldus James.



'The Masked Singer', vrijdag 14 november om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.


The Masked Singer op tv
Zondag 16 november 2025 om 15u20  »
VTM
Zes Masked Singers nemen het tegen elkaar op in drie spannende duels, maar slechts één zal het masker definitief afzetten. Wie weet het publiek en het speurdersteam te overtuigen en wie verlaat het avontuur voorgoed?
Donderdag 20 november 2025 om 23u25  »
VTM
Zes Masked Singers nemen het tegen elkaar op in drie spannende duels, maar slechts één zal het masker definitief afzetten. Wie weet het publiek en het speurdersteam te overtuigen en wie verlaat het avontuur voorgoed?
Vrijdag 21 november 2025 om 20u40  »
VTM
De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Eén van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?
Zaterdag 22 november 2025 om 16u15  »
VTM
De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Een van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?

