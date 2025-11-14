Sfeer zit meteen goed tussen speurders Ward Lemmelijn en James Cooke in 'The Masked Singer'

Vanavond verzamelt Jens Dendoncker 'oogverblindende schoonheid, robuust intellect en rauw sex appeal' aan de speurdersdesk van 'The Masked Singer'.

Ward Lemmelijn, Celine Van Ouytsel en James Cooke krijgen bezoek van gastspeurder Anastasya Chernook. De sfeer onder de speurders zit meteen goed, vooral tussen Ward en James. Die laatste heeft volgens Jens namelijk exact 42 whatsappjes gestuurd om per se met Ward in de show te zitten. De temperatuur aan de desk gaat dan ook flink de hoogte in. 'Dat is hier een familieprogramma hé Ward', aldus James.

The Masked Singer op tv

Zes Masked Singers nemen het tegen elkaar op in drie spannende duels, maar slechts één zal het masker definitief afzetten. Wie weet het publiek en het speurdersteam te overtuigen en wie verlaat het avontuur voorgoed?

Zes Masked Singers nemen het tegen elkaar op in drie spannende duels, maar slechts één zal het masker definitief afzetten. Wie weet het publiek en het speurdersteam te overtuigen en wie verlaat het avontuur voorgoed?

De vijf overgebleven maskers van de tweede groep staan klaar voor een nieuwe ronde. Eén van hen moet helaas de show verlaten, maar wie zit er dit keer achter het masker?