Seizoen 15 van 'Death in Paradise' te zien op BBC First

'Death in Paradise' keert terug naar BBC First met zijn vijftiende seizoen. Terwijl DI Mervin Wilson (Don Gilet) zich verder probeert aan te passen aan het leven op Saint Marie, krijgt hij samen met het politieteam te maken met een reeks raadselachtige en ingewikkelde zaken.

Tijdens pogingen om een band op te bouwen met zijn pas ontdekte halfbroer Solomon (Daniel Ward), slaat Mervins hernieuwde familiegeluk al snel om in frustratie wanneer hij beseft dat de twee toch minder op elkaar lijken dan hij had gehoopt.

De teruggekeerde commissaris Selwyn Patterson (Don Warrington) wordt geconfronteerd met de gevolgen van zijn recente afwezigheid. Na een stevige dosis eerlijk advies van oude vriendin Catherine Bordey (Elizabeth Bourgine) is hij vastbesloten het vertrouwen van het eiland terug te winnen. Ondertussen helpen rechercheur Naomi Thomas (Shantol Jackson) en agent Sebastian Rose (Shaquille Ali-Yebuah) de nieuwe aanwinst, sergeant Mattie Fletcher (Catherine Garton), haar plek binnen het team te vinden. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan, wanneer schaduwen uit haar verleden langzaam aan het licht komen.

'Death in Paradise' seizoen 15, maandag 16 februari om 21.00 uur op BBC First.