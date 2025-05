Sam Gooris verliest zijn geduld met kind in 'Kamp Jeroom'

In een nieuwe aflevering van 'Kamp Jeroom' stuiten de duo's op een kind dat net een berg snoep heeft gekregen. Het is aan de kandidaten om zoveel mogelijk snoep van het kind af te troggelen door te smeken, onderhandelen of misleiden.

Otto-Jan Ham en Pascale Platel proberen op magische wijze het snoep weg te toveren, terwijl Astrid Stockman en Alex Agnew zich volledig laten manipuleren en onder andere hun beste kip-imitatie naar bovenhalen. Bij Sam en Kenji Gooris verloopt het iets minder vriendelijk. Na nog geen halve minuut verliezen ze hun geduld en hanteren ze een iets hardere aanpak dan hun collega's.

Daarna krijgen de duo's een nieuwe uitdaging: vul een koffer tot hij exact 23 kilogram weegt. In hun garagebox vinden ze verschillende voorwerpen terug: van zwemvliezen en kleding tot beeldhouwwerken en olijven. Wie slaagt erin om de koffer 23 kilogram te laten wegen? Als laatste opdracht heeft Jeroom een geen al te ingewikkelde opdracht in petto. De kandidaten moeten proberen om zoveel mogelijk handdoeken rond hun hoofd te wikkelen. Zijn het Otto-Jan & Pascale Platel, Sam Gooris & Kenji Gooris of Astrid Stockman & Alex Agnew die in de finale mogen laten zien wat ze in hun mars hebben? 'Kamp Jeroom', donderdag 1 mei vanaf 21.15 uur op Play4 en GoPlay.