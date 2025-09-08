'Regenbogen in Rwanda' over het woelige verleden van het land

Wie Rwanda zegt, denkt natuurlijk aan de Rwandese genocide. Deze aflevering gaat dieper in op die tragische gebeurtenis. In 1990 vallen de rebellen van het Rwandees Patriottisch Front RPF vanuit Oeganda Rwanda binnen.

Het is een beweging van Tutsi’s onder leiding van Paul Kagame, die al jaren in het buitenland in ballingschap leeft. Het is de start van een bloederige burgeroorlog.

​In 1992 is het land hopeloos verdeeld, maar onder druk van de internationale gemeenschap stuurt Rwanda toch een gemengde delegatie van Hutu’s en Tutsi’s naar de Olympische Spelen in Barcelona. Drie wielrenners, waaronder Faustin Mparabanyi, reizen naar Spanje maar worden er compleet aan hun lot overgelaten.

​Een paar jaar later, in 1994, wordt het vliegtuig van Rwandees president Habyarimana, een Hutu, uit de lucht geschoten. Het is het begin van de Rwandese genocide. Honderdduizenden Tutsi’s en gematigde Hutu’s slaan op de vlucht. Ook Faustin moet vluchten. Wanneer hij na de genocide naar huis terugkeert, ontdekt hij dat zijn hele familie vermoord is. Na honderd dagen genocide en naar schatting een miljoen doden is het land een puinhoop.

​Ook het wielrennen moet er opnieuw volledig opgebouwd worden. Onder impuls van Faustin worden er weer wedstrijden georganiseerd en komt het Rwandese volk terug naar de koers kijken. En een paar jaar later, in 2001, wordt de Tour du Rwanda voor het eerst sinds de burgeroorlog opnieuw georganiseerd. Maar het is pas in 2007, wanneer de Amerikaan Jonathan Boyer bondscoach wordt, dat het Rwandees wielrennen naar een hoger niveau wordt getild. Boyer richt Team Rwanda op met vijf kinderen van de genocide: de Original Five. Team Rwanda wordt op die manier het symbool voor een land dat zijn verleden achter zich wil laten. Abraham Ruhumuriza en Rafiki Uwimana, twee renners van de Original Five, vertellen hoe het wielrennen de Rwandezen herenigde en hen liet samenwerken zonder verdeeldheid.

