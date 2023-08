Profwielrenner Jelle Wallays en vriendin verwennen de duo's van kop tot teen in 'Met Vier in Bed'

Een ontspannende fietstocht, lekkere zelfgemaakte koffie en gezellig kuieren aan het kampvuur. In een nieuwe aflevering van 'Met Vier in Bed' laten de gasten zich van kop tot teen verwennen door niemand minder dan profwielrenner Jelle Wallays en zijn vriendin Vé.

Enkele jaren geleden maakten ze hun droom waar en werd B&B KOOON geboren. 'We hebben gekozen voor een strakke, gezellige sfeer. Het is een deel van ons huis en we vinden het super tof als er ‘s avonds iemand bij ons in de zetel komt zitten', vertelt Vé. 'Jelle is vaak weg doorheen het jaar dus nu ben ik zelden tot nooit alleen thuis.'

'Met Vier in Bed', woensdag 30 augustus om 21.15 uur op VTM.