Première van 'Prep & Landing: The Snowball Protocol' in december op Disney Channel

zondag 30 november 2025
Foto: © Disney Channel 2025

Na meer dan tien jaar keren de kersthelden Wayne en Lanny terug in een gloednieuw avontuur vol humor, actie en kerstsfeer.

FILM PREMIERE
PREP & LANDING: THE SNOWBALL PROTOCOL


Wanneer een missie volledig uit de hand loopt, raakt de elite-eenheid van Noordpool-elfen verstrikt in een hilarische kettingreactie van sneeuwballen, chaos en misverstanden. Terwijl Wayne denkt dat hij voorgoed bij de Kerstman in de problemen zit, probeert hij samen met zijn maatje Lanny het kerstfeest te redden.

Kijk op zaterdag 20 december om 11.00 uur en 17.15 uur op Disney Channel.

SPECIAL
BIG CITY GREENS: CITY VS FARM

'Big City Greens' volgt de excentrieke familie Green die, na de val van hun geliefde boerderij, hun heil zoekt in de hectische stad 'Big City'. Vader Bill, kinderen Cricket en Tilly en grootmoeder Alice beleven bizarre avonturen terwijl ze proberen hun plattelands­geest te behouden te midden van wolkenkrabbers, moderne super­markten en stadse gekte. Toch kunnen ze het platteland niet loslaten en zo ontstaan hilarische botsingen tussen graan en grachten, koeien en computers.

Vanaf maandag 8 december t/m zondag 14 december om 14.40 uur op Disney Channel. 

SPECIAL
HAPPY HOLIDAY

Deze feestdagen staat Disney Channel helemaal in het teken van warmte, humor en winterse magie! In een sprankelende Holiday Special komen de leukste verhalen samen voor jong en oud. Ga mee op avontuur met: 'LEGO Star Wars Holiday Special', 'The Wonderful Winter of Mickey Mouse', 'Diary of a Wimpey Kid Christmas: Cabin Fever' & 'Prep & Landing: The Snowball Protocol'. 

Vanaf maandag 22 december t/m vrijdag 26 december vanaf 16.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN
SUPER KATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens zijn in de Purr 'N' Play-opvang. Maar als er problemen zijn, veranderen ze in Super Katjes! Ze vechten overal tegen onrecht. Dit kattenkwartet heeft een missie om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en empathie maken de Super Katjes van de wereld een betere, geweldige plek.

Vanaf 15 december, maandag t/m vrijdag om 14.00 uur & 17.15 uur op Disney Jr. 

MARATHON
IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES, SUPER KATJES & MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Zet je schrap voor een dag vol superhelden! Tijdens deze speciale marathon beleef je de spannendste avonturen van Iron Man en zijn fantastische vriendjes, red je de stad samen met de Super Katjes, en ga je mee met Mickey en zijn vriendjes in Mickey Mouse Clubhouse+.

Vanaf 5 december, elk weekend vanaf 15.50 uur op Disney Jr.


Persbericht Disney Channel
Meer artikels over Disney Channel
'This Is Not A Murder Mystery' - Pierre Gervais (VRT 1)

De langverwachte openingsavond. 's Werelds extravagantste kunstliefhebbers verzamelen zich, klaar om surrealisme in goud te veranderen. Maar de avond neemt een onverwachte wending wanneer Magritte de sleutel vindt om het mysterie op te lossen. Of heeft hij nog iets over het hoofd gezien?

'This Is Not a Murder Mystery', om 21.00 uur op VRT 1.

