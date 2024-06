Persoonlijke bodyguards voor Rik en Sam in 'De Spor'

In de derde aflevering van 'De Spor' zorgt de komst van Racing Mechelen voor hoogspanning. Eventco÷rdinator Nico laat niets aan het toeval over en zorgt zelfs voor 2 persoonlijke bodyguards voor Rik en Sam.

'Ze hadden blijkbaar dreigementen gekregen dat ze helemaal in elkaar geslagen zouden worden', weet goede vriend en kind aan huis Matteo Simoni.

Sporting Hasselt-coach Benny staat onder druk. De sportieve prestaties gaan in dalende lijn en de concurrentie voert de druk meer en meer op. Rik en Sam staan voor een moeilijke beslissing. Na lang wikken en wegen beëindigen ze de samenwerking met trainer Benny in de hoop om zo de ploeg weer op het juiste spoor te krijgen. Sam is er het hart van in, maar is ook realistisch: 'Het is lang geleden dat ik van zo’n beslissing te moeten nemen fysiek slecht ben. Ik geloof dat we moesten ingrijpen om onze doelen te halen. En dat is klote, maar dat is de beslissing die je op dat moment moet nemen.'

Ondertussen zijn de voorzitters naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Tijdens hun zoektocht moeten ze enkele belangrijke knopen doorhakken. Gaan ze in zee met een betting partner of niet?

'De Spor', maandag 3 juni om 21.15 uur op GoPlay en Play4.