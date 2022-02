Paulette Van Hacht debuteert dinsdag als expert in nieuw seizoen 'Stukken van Mensen'

Vorig jaar waren ze nog met zeven, maar de 'Stukken van Mensen'-experten krijgen er een nieuw lid bij: vintagedealer en interieurstyliste Paulette Van Hacht. Met haar 31 jaar is ze de benjamin van de bende, maar dat maakt haar niet minder strijdlustig. Integendeel.

Vanaf dinsdag jaagt Paulette in de Verbeke Foundation op dezelfde pareltjes, pronkstukken, leuke hebbedingen en kunstschatten als haar concullega’s en mede-topdealers Bie Baert, Sofie Van de Velde, Frank Van Laer, Yves Chung, Carlo Bonte, Boris Devis en Paul De Grande. Van een oude Romeinse munt over een prachtwerk van Keith Haring tot kleding van Eddy Wally, niets is te zot voor een bod, maar wie trekt de verkoper over de streep en wie blijft met lege handen achter?

Vintagedealer & interieurstyliste Paulette Van Hacht

Paulette werd geboren in 1991 en groeide op in een familie met heel wat kunstkennis en gevoel voor interieurdesign. Haar mama is binnenhuisarchitecte en haar tante – én meter - heeft een kunstgalerij in zowel Antwerpen als Knokke. Ondanks haar interieur-DNA ging ze in eerste instantie voor een opleiding handelsingenieur in Gent en vertrok ze na haar studies op wereldreis. Tijdens die reis raakte ze in de ban van kleuren en culturen en bij haar terugkomst besefte ze al snel dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Samen met haar moeder opende ze daarom in 2015 haar eerste pop-upwinkel in Lier en dat werd een groot succes. Sinds 2017 runt ze, ondertussen ook samen met haar partner, de winkel 'Paulette in 't stad' in de Sint-Jorispoort in Antwerpen met o.a. vintage meubels, tapijten en unieke handgemaakte items.

Paulette in ’t stad is ondertussen een gevestigde waarde als interieurzaak en Paulette is zelf ook interieurvormgeefster met als handelsmerk kleur, kleur en nog eens kleur. Voor objecten met een warme kleur en een kwinkslag kan je bij haar terecht, want ze is niet vies van een beetje humor in een interieur. Paulette heeft sinds 2021 ook een eigen lijn in interieurobjecten onder de naam 'May I Come In', die ze samen met haar mama ontwikkelde. De lijn bestaat uit zelf ontworpen keramiek en veel textiel, van lampenkappen over gordijnen tot met stof overtrokken bijzettafels. Een dealer met een hoek af, maar vooral veel oog en passie voor warmte en gezelligheid. Dat is Paulette Van Hacht.

Straffe stukken en bekende koppen

Geen 'Stukken van Mensen' zonder gastvrouw en presentatrice Evy Gruyaert. Zij verwelkomt bekend en onbekend Vlaanderen met open armen in de Verbeke Foundation. Wat hebben ze in de aanbieding? Hoe gaan ze de onderhandelingen aanpakken? Wat is hun bodemprijs? En hebben ze stiekem een favoriete dealer? Daar probeert Evy op sympathieke wijze achter te komen.

Aan unieke objecten is er dit seizoen alvast geen gebrek: een Romeinse munt, een werk van Keith Haring, een schilderij van Bram Bogart, een kledingstuk van Eddy Wally, een Playboy flipperkast, een Austin Healy of een speciale kapstok, alles passeert de revue en voor de juiste prijs vinden de stukken ook een nieuwe eigenaar. Ook Bart De Wever, Marina Wally, Jan Verheyen, Linde Merckpoel, Piet Huysentruyt, Willy Naessens, Riadh Bahri, Véronique De Cock en Xavier Taveirne wagen hun kans.

Aflevering 1

Filmregisseur Jan Verheyen was al eens te gast in 'Stukken van Mensen', maar nu is hij terug met een echt topstuk: de Pop Shop III van Keith Haring. De vier zeefdrukken van de erg bekende popart- en graffitikunstenaar zorgen voor heel wat enthousiasme bij de dealers. Ze gaan wel diep in hun geldbuidel moeten tasten, want Jan wil zeker 50.000 euro voor het unieke werk. Of kan hij er nog meer uit halen? Als hij het verkocht krijgt voor zijn prijs, komt het stuk alvast in de top 5 te staan van duurst verkochte items ooit in het programma.

Milan is met zijn 9 jaar de jongste verkoper ooit en hij is vastbesloten een goede deal binnen te halen. Samen met zijn mama Sandra wandelt hij de Verbeke Foundation binnen met een trolley van de ontwerper Joe Colombo. De trolley was bedoeld voor het opbergen van architectenmateriaal en is ondertussen een echte klassieker, onder meer te bewonderen in de permanente collectie van het MoMA in New York.

Jan kreeg dan weer de opdracht van zijn vrouw om een stuk te komen verkopen uit haar Disney-verzameling: een Pinocchio uit Disneyland Parijs van ongeveer 1,85m.

Bert Van Renne is singer-songwriter. Hij deed ooit mee aan 'The Voice van Vlaanderen' en had al enkele top 10 hits. Nu komt hij onderhandelen voor een goede vriend en dat doet hij met een aluminium tafel van de Gentse meubelontwerper Maarten Van Severen.

'Stukken van Mensen', vanaf dinsdag 8 februari om 21.30 uur op Play4.