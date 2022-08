'Pano' is terug!

'Pano' begint aan haar zevende seizoen. Met aandacht voor onze leefomgeving: wat zit er in de grond waarop we wonen en leven? In de eerste aflevering op 31 augustus onderzoekt 'Pano' hoe vervuild Vlaanderen is en hoe omzichtig we omgaan met de erfenis uit het verleden.

Welke impact heeft milieuvervuiling op onze levensverwachting? In de tweede aflevering kijkt 'Pano' naar hoe Vlaanderen stilaan volgebouwd wordt. Heerst de immocratie? Verder nemen boeren het woord over de stikstofcrisis en getuigen jongeren over eetstoornissen: 'Eten, eten, eten… heel mijn sociale media stond vol met eten.'

'Pano', vanaf woensdag 31 augustus elke woensdag om 21.30 uur op Eén en VRT MAX.