'Pano: De terugkeer' zoekt uit waarom gedwongen uitwijzingen complex zijn

Mensen zonder papieren uitwijzen is een bijzonder complexe gebeurtenis. Daartegenover staan vaak ronkende politieke verklaringen, zeker in een verkiezingsjaar.

Hoe verloop dat proces nu precies? 'Pano' trok op onderzoek en kreeg de unieke toegang om enkele dagen te filmen in het gesloten asielcentrum van Merksplas.

In Merksplas wachten mensen zonder papieren op hun uitwijzing. 'Hier is het einde verhaal', zegt een personeelslid.

Reporters Fabian Lefevere, Lara Richier en Stef Meerbergen brengen daarnaast de hele procedure in kaart. Van de politie-acties in Brussel tot de effectieve gedwongen uitwijzing via bus of vliegtuig.

'Pano' zoekt uit waarom gedwongen uitwijzingen niet evident zijn. Herkomstlanden werken vaak niet mee, de procedures zijn complex, het aantal mensen zonder papieren is groot, met 100.000 en meer.

'We moeten een systeem hebben om legaal naar de EU te komen om te werken, maar zij die geen papieren hebben moeten terugkeren', benadrukt EU-Commissaris voor Migratie Ylva Johansson ​ in 'Pano'.

Reportage: Lara Richir, Fabian Lefevere en Stef Meerbergen

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano', dinsdag 20 februari om 21.30 uur op VRT 1 en in de app van vrtnws.be.