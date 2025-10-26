Ontdek wat de Disney Channels in november te bieden hebben

Nadat Ariël, Vaiana, Tiana, Rapunzel en Sneeuwwitje Gastons poging om hun koninkrijken over te nemen hebben weten te stoppen, besluit hij de hulp in te roepen van Ursula, Jafar en de Boze Koningin om de prinsessen voorgoed uit te schakelen.

FILM PREMIERE

LEGO DISNEY PRINCESS: VILLAINS UNITE

Wanneer de prinsessen lucht krijgen van dit nieuwe plan, schakelen ze met behulp van de Toverspiegel zelf extra versterking in: Aurora, Belle en Assepoester. Samen bundelen ze hun krachten voor een ultieme strijd tussen goed en kwaad.

Bekijk 16 november om 11.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

OLAF ONCE UPON A SNOWMAN & OLAF PRESENTS

Ontdek Olaf zoals je hem nog nooit eerder hebt gezien! In 'Once Upon a Snowman' volg je het geliefde sneeuwmannetje uit Frozen vanaf het moment dat hij tot leven komt en zijn identiteit ontdekt in de besneeuwde bergen rond Arendelle. In Olaf Presents neemt Olaf je vervolgens mee in zijn eigen hilarische versies van vijf klassieke Disney-verhalen: 'The Little Mermaid', 'Viana', 'The Lion King', 'Aladdin' en 'Tangled', waarin zijn charme en humor alles net even anders maken.

Bekijk op 16 november om 11.20 en 21.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

ZOOTROPOLIS+

Duik opnieuw in de bruisende wereld van 'Zootropolis' met 'Zootropolis+'. In deze hilarische reeks afleveringen ontdek je de verborgen verhalen van de meest kleurrijke personages uit de film. Elke short laat een andere kant van de stad zien. Sluit je aan bij de avonturen van Fru Fru, Clawhauser, Duke Weaselton en natuurlijk Flash de luiaard.

Vanaf 24 t/m 29 november om 20.20 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

PHINEAS AND FERB

Phineas en Ferb zijn terug voor nóg meer uitvindingen, chaos en zomerse avonturen! Terwijl Candace opnieuw alles op alles zet om haar broertjes te ontmaskeren, probeert Perry het Vogelbekdier in het geheim de snode plannen van Dr. Doofenshmirtz te dwarsbomen. Verwacht hilarische nieuwe ideeën, muzikale momenten en vertrouwde gezichten

Vanaf 3 t/m 6 november om 8.05 uur, 11.55 uur en 17.15 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

KIFF

Volg de avonturen van Kiff, een energieke eekhoorn, en haar konijnenvriend Barry. Samen beleven ze hilarische en chaotische momenten in hun levendige stad, waar hun vriendschap en nieuwsgierigheid hen steeds in nieuwe, gekke situaties brengt.

Van 10 t/m 12 november om 11.00 uur en van 24 t/m 26 november om 6.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE+

Ga mee op avontuur met Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy en Pluto in hun vrolijke Clubhouse! In elke aflevering beleven ze spannende avonturen vol spelletjes en vrolijke liedjes. Met hulp van Toodles en de magische tools lossen ze samen problemen op en leren kinderen tellen, vormen herkennen en samenwerken.

Vanaf 17 november, maandag t/m vrijdag om 8.30 uur en 13.30 uur op Disney Jr.

NIEUWE AFLEVERINGEN

IRON MAN EN ZIJN FANTASTISCHE VRIENDJES

Drie geniale superhelden: Iron Man, Iron heart en Iron Hulk werken samen in ijzeren pakken om problemen op te lossen en hun stad te beschermen. Ze gebruiken hun unieke krachten vanuit hun basis, het Iron Quarters-hoofdkwartier, waar ze samenwerken met Vision en Iron Pup.

Vanaf 10 november, maandag t/m vrijdag om 15.00 uur op Disney Jr.