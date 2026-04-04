Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

In het zesde seizoen van 'Miraculous: Ladybug & Cat Noir' krijgen Ladybug en Cat Noir te maken met een nieuwe, mysterieuze schurk na de verdwijning van Hawk Moth.

MIRACULOUS

Ondertussen proberen Marinette en Adrien hun geheime identiteiten te combineren met een nieuw schoolleven. Het seizoen introduceert nieuwe krachten en nieuwe personages zoals Agy en Diane, en gaat dieper in op thema’s als vertrouwen en relaties, terwijl de helden worden geconfronteerd met een dreiging die “heel dichtbij” hen staat.

Vanaf 11 april elk weekend om 8.45 & 16.10 uur een dubbele aflevering op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN

PHINEAS EN FERB: WAT DOEN WE VANDAAG?

In seizoen 5 van 'Phineas and Ferb' beleven de stiefbroers opnieuw 104 dagen zomervakantie, waarin ze de meest waanzinnige uitvindingen maken, terwijl Candace probeert hen te verraden en Perry het Vogelbekdier een 'opnieuw-slechter' geworden Dr. Doofenshmirtz dwarsboomt. De revival behoudt de klassieke, energieke formule van de serie met nieuwe muziek, knotsgekke avonturen en meta-humor, en pakt het verhaal weer op kort na de originele serie.

Vanaf 6 t/m 9 april om 8.00 uur en 17.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

SUPERHEROES MONTH

Maak je klaar voor een episch programmeerevenement waarin teamwork centraal staat en de kracht van elkaar helpen volop straalt. Mis je kans niet om deel uit te maken van dit heroïsche avontuur!