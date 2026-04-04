Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben

zaterdag 4 april 2026
Foto: Disney Channel - © Disney 2023

In het zesde seizoen van 'Miraculous: Ladybug & Cat Noir' krijgen Ladybug en Cat Noir te maken met een nieuwe, mysterieuze schurk na de verdwijning van Hawk Moth.

NIEUWE AFLEVERINGEN
MIRACULOUS


Ondertussen proberen Marinette en Adrien hun geheime identiteiten te combineren met een nieuw schoolleven. Het seizoen introduceert nieuwe krachten en nieuwe personages zoals Agy en Diane, en gaat dieper in op thema’s als vertrouwen en relaties, terwijl de helden worden geconfronteerd met een dreiging die “heel dichtbij” hen staat.

Vanaf 11 april elk weekend om 8.45 & 16.10 uur een dubbele aflevering op Disney Channel

NIEUWE AFLEVERINGEN
PHINEAS EN FERB: WAT DOEN WE VANDAAG? 

In seizoen 5 van 'Phineas and Ferb' beleven de stiefbroers opnieuw 104 dagen zomervakantie, waarin ze de meest waanzinnige uitvindingen maken, terwijl Candace probeert hen te verraden en Perry het Vogelbekdier een 'opnieuw-slechter' geworden Dr. Doofenshmirtz dwarsboomt. De revival behoudt de klassieke, energieke formule van de serie met nieuwe muziek, knotsgekke avonturen en meta-humor, en pakt het verhaal weer op kort na de originele serie.

Vanaf 6 t/m 9 april om 8.00 uur en 17.00 uur op Disney Channel. 

SPECIAL
SUPERHEROES MONTH

Maak je klaar voor een episch programmeerevenement waarin teamwork centraal staat en de kracht van elkaar helpen volop straalt. Mis je kans niet om deel uit te maken van dit heroïsche avontuur!


Persbericht Disney Channel
https://tv.nl.disney.be/
TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 00:45
    Journaallus
    06:00
    Mr. Magoo
  • 00:35
    Nachtlus
    06:00
    Sta op met Radio 2
  • 22:10
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 01:35
    Geen uitzending
    06:10
    Kabouter Plop
  • 02:05
    Geen uitzending
    07:20
    Urk!
  • 01:25
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 01:40
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 00:35
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 01:00
    Geen uitzending
    06:00
    Joe
  • 02:50
    Geen uitzending
    02:20
    De Tafel van de Week
  • 01:50
    Geen uitzending
    05:05
    This Is Us
  • 03:30
    Geen uitzending
    06:45
    Brooklyn Nine-Nine
  • 04:20
    Geen uitzending
    02:30
    Zo Man Zo Vrouw
  • 01:25
    Geen uitzending
    02:15
    CSI: Miami
  • 03:05
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 04:20
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 04:05
    Guillaume's Paris
  • 04:25
    Sally Lockhart Mysteries
    02:05
    Douglas is Cancelled
  • 04:05
    Hot Yachts
    02:35
    Blowing LA
  • 01:25
    NOS Journaal
    02:10
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 00:55
    Buitenhof
    02:25
    Nieuwsuur
  • 04:10
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal
    02:00
    NOS Studio Voetbal